четвъртък, август 7, 2025
Николай Денков: Скоро пак ще станем последни по покупателна сила след тези популистки действия по корпулентна команда

Правителство, което наистина се грижи за хората, не би допуснало 10 милиона от данъците да се налеят в държавна Lafka.

Не само защото Пеевски съсипва всичко, до което се докосне. А и защото идеята за подобни магазини изкривява пазара, рискува допълнително да вдигне цените, като в същото време държи в подчинение хората с най-ниски доходи с подхвърляне на „порции“ за послушните.

Вместо да се насърчават повече възможности за инвестиции, за увеличаване на заплатите и на броя на работните места, управляващите полагат корпулентни усилия да съсипят икономиката преди да влезем в еврозоната – и отново да направят българите еднакво бедни, както при соца.

Скоро пак ще станем последни по покупателна сила след тези популистки действия по корпулентна команда.

