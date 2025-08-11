Николай Денков: Националният събор в Копривщица, съхранява и предава живото наследство на народното ни творчество

Националният събор на българското народно творчество в Копривщица, вписан в световното културно наследство на ЮНЕСКО, се проведе от 8 до 10 август.

Събитието се организира на всеки пет години и се е утвърдило като национална гордост и културен символ. По покана на местната организация на Продължаваме Промяната съборът бе посетен от акад. Николай Денков. Проведоха се много искрени срещи и разговори.

Николай Денков: Националният събор в Копривщица, който събира хиляди участници и зрители, е културен мост между минало, настояще и бъдеще – той съхранява и предава живото наследство на народното ни творчество.

Беше ми много приятно да поговоря с посетителите за красотата на народните ни танци, песни и носии и за разнообразието им от различните краища на България. С привърженици на ПП и колеги от местната структура коментирахме и важната роля на музикалните и хореографските училища за запазване на традициите.

На място срещнах и приятели от гимназията, родени в Копривщица, които живеят от много години в чужбина, но си бяха дошли за фестивала. Говорихме си и за възможността да се върнат за постоянно, ако България продължи успешно европейското си развитие.

