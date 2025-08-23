Николай Денков: Днес почитаме паметта на милионите жертви на тоталитарните режими в Европа

За много млади хора у нас, които имат щастието да растат в демокрация, това изглежда като далечно минало, което не може да се върне. Но искам да ги призова – бъдете нащрек!

Диктатурата винаги е изкушавала недолюбваните политици, които могат да се домогнат до властта само със заплахи, престъпления и назначаване на слаби, но зависими от тях хора.

По време на комунистическия режим в България цели поколения бяха обезглавени откъм интелектуалните си лидери, репресирани и държани в страх – без свобода, справедливост и възможности. Това може да се повтори отново, ако не се събудим – у нас вече се очевидни политическите арести и репресии, прикриват се престъпления, назначава се армия от послушковци, за да укрепи олигархията на прехода.

Това не може да е бъдещето на европейска България.

Трябва да помним уроците на историята и да защитим заедно свободата и демокрацията за нашите деца и внуци.

Facebook

Twitter



Shares