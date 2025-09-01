Николай Денков: Държавата вече е в ръцете на няколко бандита, които се опитват да подчинят всички останали

В тази държава:

Който пречи на схемите на ББ-ДП получава обвинения заради „една леля каза“ и лежи в затвора – като кмета Благомир Коцев, от 2 месеца зад решетките невинен;

Лъжесвидетели-Пламенки – по поръчка и под натиск, остават безнаказани;

Никой не разследва санкционираните за корупция по закона Магнитски. Напротив, тук един се издигна до фактически шеф на прокуратура, съд и служби.

И още:

Обвиняем за контрабанда, за която се знае от поне 20 г., точно навреме цитира чужди «показания» – срещу Асен Василев, разбира се – и излиза под гаранция;

Мъж, под чиято ферма е разкрита най-голямата нелегална фабрика за цигари, е пуснат под гаранция;

Петима мотористи с многобройни обвинения за грабеж, принуда, рекет, изнудване и хулигански действия са под домашен арест;

Шофьор, катастрофирал и убил трима души пред заведение в Разград, е под домашен арест;

Полицейски син, предизвикал клинична смърт на майка и животозастрашаваща травма на сина й след катастрофа с АТВ, е задържан едва след граждански протест срещу мярката «домашен арест»;

Прокурорски син от Перник, уж обявен за издирване, продължава да рекетира и тормози хората – и е на свобода.

И това не е всичко. За да задържат властта, на престъпниците им трябва тотална диктатура. Със зависими чиновници, винаги готови да репресират невинни хора по поръчка на ББ-ДП. С брутална медийна цензура. Без свобода и справедливост.

Няма да живеем в такава държава!

Да покажем на престъпниците и безгръбначните им слуги, че България иска и заслужава европейска демокрация, справедливост и свобода.

Сряда, 3 септември от 18,30 часа пред Съдебната палата.

Всички заедно!

Facebook

Twitter



Shares