Никола Минчев: По предложение на групата на Renew Europe следващата седмица в пленарната зала на ЕП ще се проведе дебат за върховенството на правото в България

Когато демократичните устои на държавата са заплашени и доверието в правосъдието се руши с всеки изминал ден, наш дълг е да посочим проблема и да се изправим срещу него.

Когато правовата държава е атакувана, мълчанието не е опция.

Когато цели институции в страната са превзети, функции се изпълняват “временно”, включително отвъд максималния срок, в съдебната система се толерират „гнилите ябълки“, Европа не може да си затвори очите и да направи компромис.

Затова групата на “Обнови Европа” настоява за:

● Освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев

● Възстановяване на институционалната независимост и върховенството на правото

● Защита на средствата на ЕС от политическа злоупотреба

Когато става дума за свобода, човешки права и демокрация – отстъпление не може да има.

Необходими са конкретни действия, прогрес и резултати, както у дома, така и в Европа. Няколко пъти самата Урсула фон дер Лайен е казвала, че за нея правовата държава е водещ принцип, включително обвързвайки достъпа до средства със спазването на правото.

Специални благодарности и на председателя на нашата група Valérie Hayer без чиято подкрепа това нямаше да се случи.

