Никола Минчев: По предложение на групата на Renew Europe следващата седмица в пленарната зала на ЕП ще се проведе дебат за върховенството на правото в България
Когато демократичните устои на държавата са заплашени и доверието в правосъдието се руши с всеки изминал ден, наш дълг е да посочим проблема и да се изправим срещу него.
Когато правовата държава е атакувана, мълчанието не е опция.
Когато цели институции в страната са превзети, функции се изпълняват “временно”, включително отвъд максималния срок, в съдебната система се толерират „гнилите ябълки“, Европа не може да си затвори очите и да направи компромис.
Затова групата на “Обнови Европа” настоява за:
● Освобождаване на кмета на Варна Благомир Коцев
● Възстановяване на институционалната независимост и върховенството на правото
● Защита на средствата на ЕС от политическа злоупотреба
Когато става дума за свобода, човешки права и демокрация – отстъпление не може да има.
Необходими са конкретни действия, прогрес и резултати, както у дома, така и в Европа. Няколко пъти самата Урсула фон дер Лайен е казвала, че за нея правовата държава е водещ принцип, включително обвързвайки достъпа до средства със спазването на правото.
Специални благодарности и на председателя на нашата група Valérie Hayer без чиято подкрепа това нямаше да се случи.