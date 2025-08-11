Никола Димитров: Оставка на настоящото правителство и предсрочни избори наесен!

Активно се противопоставям на намерението на правителството да продаде държавни имоти, които твърди, че са с отпаднала необходимост.

Държавата не може да бъде разкъсвана парче по парче, а имоти като спортни бази, складове на пожарната, почивни станции да бъдат разпродавани, за да се задоволи нечий частен интерес.

Оставка на правителството на ГЕРБ-БСП-ДПС-ИТН и предсрочни избори наесен!

–-

Никола Димитров, народен представител от Възраждане, избран от област Ямбол

