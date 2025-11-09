Най-младият кмет на община от БСП сподели опит с участниците в Младежката академия на БСП – Ямбол

Най-младият кмет на община от БСП – Станислав Стоенчев, кмет на община Сопот, беше гост на втория модул на обучителната програма „Младежка академия на БСП – Ямбол“.

Той сподели опита си за трудното сътрудничество с Общински съвет, когато няма ясно изразено мнозинство, и за социалната политика на община Сопот за насърчаване на раждаемостта, за младите хора и за пенсионерите.

Станислав Стоенчев е вдъхновяващ пример за реализацията на младите хора в БСП – само на 34 години той вече е бил два мандата председател на общинската организация в Сопот, член на Изпълнителното бюро на БСП, на Националния съвет, общински съветник, а от две години и кмет на община Сопот.

Обучението на участници от Младежкото обединение в БСП в област Ямбол се организира по инициатива на народния представител Красимир Йорданов и има за цел да обогати знанията на младите хора за местното самоуправление, видовете избори, да създаде умения и да обогати организационната им култура.

Във втория модул на Младежката академия участва и бившият кмет на БСП Митко Андонов, който е бил три мандата кмет на община Стралджа.

Обучението на представители на Младежкото обединение в БСП от Ямболска област продължава на 22 и 23 ноември, когато ще се проведе и дискусия за бъдещето на лявата идея.

