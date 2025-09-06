Наталия Киселова: Посещението в Китай е знак на уважение към страната ни

България е първата страна, която е признала Китайската народна република.

Нашите отношения винаги са били традиционно добри и това посещение е по-скоро знак на уважение към страната ни. Българската делегация беше поканена и присъства като такава – в лицето на БСП. Това не трябва да предизвиква скандали.

Критиките вероятно идват от онези, които просто не са били поканени. В международните отношения вече има нови играчи – и ако искаме да сме адекватни, трябва да го признаем и да действаме отговорно“, заяви председателя на Народното събрание и народен представител от “БСП-Обединена левица” Наталия Киселова по повод водената от председателя на НС на БСП Атанас Зафиров делегация на социалистите в Китай.

Тя подчерта, че парламентът има уверения от правителството, че ще се спазят всички срокове по Закона за публичните финанси, така че от 1 януари страната да влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро. Наталия Киселова заяви, че изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и предстоящите плащания по втория и евентуално третия транш са още една причина бюджетът да бъде подготвен в съответствие с изискванията на ЕС и навреме да бъде обсъден в парламента.

Председателят на парламента посочи, че вече са приети два акта, свързани с проблема с безводието, които предвиждат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Това показва, че има политическа воля да се работи, но проблемите с водоснабдяването са различни в различните региони и няма универсално решение, смята тя.

Наталия Киселова каза, че в Плевен вече се прилагат спешни мерки, но за дългосрочни решения ще са нужни повече усилия. В тази връзка тя уточни, че Народното събрание е изпратило писмо до министър-председателя с искане за сформиране на временна комисия във връзка с безводието и че са изготвени анализи и препоръки, които вече са изпратени до парламентарните групи, ресорните министерства и областните администрации.

Facebook

Twitter



Shares