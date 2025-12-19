Наталия Киселова: Направените преди 2 години промени в Конституцията ще останат в историята като една от най-ярките илюстрации на законодателен произвол

Декларация от името на парламентарната група на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

На 20 декември 2023 г. се провежда третото гласуване на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Две години от една погрешна конституционна промяна. Процедурата тогава се характеризираше с бързина и с липса на усилия за търсене на квалифицирано мнозинство от 3/4 народни представители при неспазени срокове. Това бе покушение върху националния характер на българската държавност.

Промените, ако сте забравили, се отнасяха както до съдебната власт, така и до двойното гражданство на народните представители и министрите; до изземване на компетентността на държавния глава да назначи служебно правителство при правителствена криза, прераснала в парламентарна. В изминалите дни слушахме за добре и за лошо проведени парламентарни избори. Защо, уважаеми колеги? При един и същ президент в различни процедури. Отговорът е промените, които направихте. Те ще останат в историята, като една от най-ярките илюстрации за законодателен произвол, фалшиво парламентарно „единомислие“, на осъдената в световната теория „тиранията на мнозинството“, като изява на болни амбиции. Промяната не бе подплатена с отговорно проучване на реалните проблеми и което е особено важно, бе заявена с пределно властническо самодоволство и бе съпроводена с арогантността на големите пари и голямата власт. Неолибералният модел на икономически преобразования, многопосочното насърчаване на алчността, а всъщност на насърчаване на разграбването на публичната собственост и безмълвното приемане на случващото се от органите на изпълнителната и съдебната власт, създаде българската олигархия и ѝ позволи да завладее държавата.

Днес, 2 години по-късно, сме изправени пред поредните предсрочни избори. С изтекли мандати са Висшия съдебен съвет – повече от 2 години – и Инспекторатът към ВСС – почти 6 години, а има възможност нито едно висше длъжностно лице да не даде съгласие за определянето му за министър-председател в служебно правителство.

Конституционните промени следва да са израз на консенсус, какъвто не се потърси през 2023 г. Трите парламентарни групи тогава – ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС – наложиха волята си и след две конституционни дела сме свидетели на призиви за смяна на модела.

Кой модел, колеги? Лицемерието в живота е нищо в сравнение с лицемерието в българската политика. Онези, които променихте Конституцията през 2023 г., днес се натрапвате като морални съдници, произнасяте присъди. Налагате ни възгледи за бюджет и данъци, за изборно законодателство. Сегашното състояние на разкаляния политически терен, критиките към организирането на изборите, призивите за нов конституционен модел са лицемерни опити българските граждани да забравят кой и как развали Конституцията.

БСП – Обединена левица е за запазване на парламентарната форма на управление, за възстановяване на правомощията на президента самостоятелно да формира служебно правителство и да няма двойни граждани в българския парламент и правителство. Една от централните задачи на задаващото се 52-ро Народно събрание следва да бъде нова конституционна ревизия – нужни са нови решения и премахване на отровните промени в конституционния текст, внесени при предходното изменение.

Facebook

Twitter



Shares