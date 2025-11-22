Наталия Киселова: КС трябва да изясни, когато има противоконституционно, незаконосъобразно или противоречащо на международен договор искане за референдум, трябва ли да влиза за обсъждане

Както през 2016 г., така и сега КС не изясни когато има искане за референдум, което противоречи на Конституцията, е незаконосъобразно или противоречи на международен договор, как трябва да се постъпва, задължително ли трябва да влиза за обсъждане“.

Това заяви в ефира на NovaNews народният представител от ПГ на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Наталия Киселова.

Помолена да коментира въпросът с решението на КС, касаещо искания от президента референдум, тя обясни: „Към КС имаше две искания – едното по отношение на разпореждането от 13 май, а другото беше искане за тълкуване. Трайна е практиката на КС, че има председател на НС и други вътрешни органи, каквито са комисиите. Има и правомощия, които са записани в Конституцията. Всичко друго касае вътрешното функциониране на НС. В този смисъл, разпореждането, което издадох на 13 май беше съгласувано с председателите на 6 от 9 парламентарни групи“. По думите и държавният глава е имал възможност да се обърне към Председателския съвет, а той е решил да се обърне директно към КС, с ясното разбиране, че то не подлежи на конституционен контрол. Според нея тълкуването, което е било дадено е „може ли да се произнесе по отношение на правомощията на председателя“, което е ясно че принадлежи на Народното събрание.

„Въпросът беше „политическа провокация“ и беше отговорено политически“, категорична бе тя.

Наталия Киселова подчерта, че независимо дали с влизането в чакалнята на Еврозоната или в момента, в който правителството е поискало доклада, времето за обсъждане е било приключило преди 12 май.Тя коментира, че този разговор е включвал не само еврото, но и мястото на България в ЕС, за което не е имало съмнение до скоро и сега темата вече е затворена. „Ако президентът все още иска предложението му да бъде обсъдено трябва да има ново искане“, каза тя.

На бързите законодателни промени, касаещи „Лукойл“, Киселова обясни: „Геополитическата ситуация притискаше България и към днешна дата щеше да постави рафинерията в ситуация да затвори. Бързата реакция и на Народното събрание и на правителството, показаха, че в определени ситуации, когато се търсят варианти за съхранение на рафинерията, запазване на работните места на хората и това да няма недостиг на горива, трябва да се вземат определени бързи решения“. Тя подчерта, че промените, касаещи „Лукойл“ са заложени в два закона – единият закон касае „Особеният управител“, където ще има синхрон с ЕС, а другият закон е по отношение на собствеността. „Въпросът със собствеността няма да бъде решен от особения управител. Геополитическата обстановка се променя в последните дни и влияние ще оказва и отношението което има САЩ към руските активи“, заключи Наталия Киселова.

Facebook

Twitter



Shares