Наталия Киселова: Конфликтът между труда и капитала е  в основата  на протестите

Да не забравяме, че улицата никога не може да замени парламентарната трибуна

“Ролята на БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА в управлението – социалният вектор трябва да бъде държан. Нашата роля е да убеждаваме партньорите в съвместното управление, че по определени въпроси не бива да има отстъпки. И конфликтът между труда и капитала беше в основата на протестите.“ В голяма част от изказванията на коментаторите беше, че хората са недоволни, но всеки един беше недоволен по своему. Представители на капитала не искат увеличаване на данъци и осигуровки, а други искат увеличаване на възнагражденията си, така изказванията са абсолютно противоречиви по своята същност, каза народният представител от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова в ефира на БНТ.

“Правителството има цели, които гони, въпросът за оставката е част от политическия диалог. Първият вот на недоверие беше, когато кабинетът нямаше и сто дни, той не получи голям шанс да се наложи и да си постави по-дългосрочни цели, с оглед на разгарящия се протестен шум извън парламента“, посочи Киселова.

Тя припомни, че и по времето на Търновската конституци, и на днешната конституция, причината едно правителство да си отиде не е вот на недоверие, а фактори много извън това. Наталия Киселова коментира, че вотът на недоверие ще даде възможност на правителството да покаже определени успехи, както и да бъдат критикувани мотивите, защото за много от тях това правителство не носи вина:

„За влизането на страната в така наречения сив списък например и за това, че не са получили всички пари за второ и трето плащане по ПВУ. Генезисът е точно в онези, които сега искат вот на недоверие. Това бяха пари за преодоляване на ковид – кризата, а не за радикални промени, каквито все още не сме успели да постигнем“, каза още Киселова.

Тя изрази надежда на първо място държавата да има бюджет. “На второ място нищо в законите за определяне на възнагражденията не е даденост. Нито швейцарското правило, нито установените в миналото средни и основни заплати.“

Киселова припомни, че от месеци пък се иска оставка на управляващите заради влизането в Еврозоната. И това е въпрос, по който правителството трябва да търси баланс за това, което е дългосрочно за България.

„Лицемерно е поведението на хора, които бяха в съвместно управление и се ползваха от подкрепата на ДПС. Легитимно е днес правителството да търси подкрепа и извън трите парламентарни групи, подкрепили първоначално управлението. Търсенето на подкрепа е към всички парламентарни групи, тя трябва да се търси по всеки критично важен въпрос“, посочи Наталия Киселова.

Тя каза още, че създалото се напрежение е в продължение на една година, но нейният стремеж винаги е бил тези процеси да се развиват само в рамките на Народното събрание. А когато напрежението излезе извън парламента, тогава нормалното е да има улични протести.

„Да не забравяме, че улицата никога не може да замени парламентарната трибуна. Това трябва да бъде основното място, на което да се представят различните гледни точки в обществото. Въпросът защо си отива едно правителство е извънпарламентарен или вътрешно коалиционен, външнополитически или по случайна причина. Но начинът, по който това напрежение се канализира, според мен, трябваше да остане в парламента.Трябва да се покаже разум. Тези дни премиерът и основните политически фигури показаха готовност за диалог“, коментира Наталия Киселова.

