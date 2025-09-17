Наталия Киселова към опозицията: Не разрушавайте консенсуса и не обезценявайте вота на недоверие

Не разрушавайте консенсуса и не обезценявайте вота на недоверие“.

С тези думи се обърна народният представител от ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА и председател на Народното събрание Наталия Киселова към опозицията по време на дебатите по внесения вот на недоверие.

Тя припомни, че вчера са се навършили едва 9 месеца от избора на правителството с министър-председател Росен Желязков. „По време на дебатите по вота на недоверие като процедура за търсене на политическа отговорност, трябваше да чуем какво в тези 9 месеца правителството не е свършило или какво е свършило по нецелесъобразен или незаконосъобразен начин, но това не се случи“, заяви доц. Киселова и изрази разочарование от мотивите, като подчерта, че това е злоупотреба с право.

Наталия Киселова коментира, че в проекта на решение се иска вот на недоверие във връзка с провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. По думите ѝ, въпреки големите заявки в мотивите, има няколко основни проблема. „Този вот на недоверие за какво е? По конкретен повод? Ако е по програмата, какво не влязло е нея?“, попита тя и подчерта, че по време на дебатите са се чули аргументи от социалната политика, до енергетиката, околната среда, вътрешна сигурност, обществен ред и правосъдие.

Според нея по време на дебатите са споменати проблеми, трупани години наред. Тя подчерта, че може би е в конфликт на интереси като преподавала в Академията на МВР и заяви: „Да търсите сметка на министър, че в предишни периоди хора са учили в тази Академия е малко в повече. Говорим за последните 9 месеца или търсим отговорност за всичко, което в момента е проблем в управлението“?

Доц. Киселова наблегна, че голяма част от мотивите преповтарят мотивите от вот на недоверие, внесен през април месец тази година. Тя бе категорична, че при отхвърлен вот на недоверие мотивите нямат право да бъдат използвани повторно и в това няма спор между юристите и има и две решения на Конституционния съд, казващи точно това. По думите на доцента по Конституционно право има несъответствие между проекта на решение и мотивите.

Според нея третият проблем е с адресатите: “На кой искате вот на недоверие на двама министри, на правителството, на съдебната власт или и на Комисията за противодействие на корупцията?”

Народният представител подчерта, че тази комисия не може да бъде избрана с квалифицирано мнозинство, което опозицията е знаела и 2023 г., и 2024 г.: „Квалифицирани мнозинства в закон не могат да бъдат въведени. Само Конституцията може да ги въвежда.”

“Сега предлагате да променяме Закона за съдебната власт и това отлага избора напред във времето“, каза тя. Киселова напомни и че имало заседание за избор на членове на ВСС, но опозицията е провалила заседанието.

Председателят на парламента призова, преди да се злоупотребява с това право на опозицията, да се провери колко вота на недоверие са внесени от 1991 г. насам и защо се върви към девалвацията им. „За 9 месеца това е петият вот и готвите шести. Превръщате го в рутина, която няма никаква тежест. Защо го правите, това вече е ваш въпрос. Правителството на Сергей Станишев е преживяло 7 за 4 години“, подчерта юристът. По думите ѝ повърхностното разбиране за проблемите в българското общество е много неприятно. Тя изрази желание народните представители да започнат да говорят за проблемите, но не по този начин, защото не това искат българските граждани. „Те искат за започнем да работим по техните проблеми и да търсим съгласие и консенсус‘, заключи Наталия Киселова.

