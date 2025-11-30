Наталия Киселова: Хората на труда не бива да поемат основната тежест на бюджета

неделя, ноември 30, 2025
Има замразяване на процедурата или спиране на разглеждането на големия бюджет на държавата за 2026 г.

Бюджетите на ДОО и НЗОК бяха одобрени от ресорната комисия по бюджет и финанси. Между гледането на малките и големия бюджет в следствие на протеста председателят на най-голямата ПГ поиска да се забави темпото. Целта е да се търси баланс на интереси между различни  съсловия и социални групи, които не са доволни от предложените цифри“.

Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR. По думите ѝ предстои водещата комисия да разгледа приетия на първо четене голям бюджет и да има корекции в двата малки бюджета – във основа на съгласието ще се преразгледат, някои от цифрите. 

„Желанието на ПП – ДБ да бъде изцяло изтеглен бюджета е по-сложна процедура и изисква решението на правителството, което е единственият субект, който може да внесе проект за държавен бюджет. Във основа на това решение на правителството, трябва да има решение и на Народното събрание“, обясни доц. Киселова. Според нея това означава, че държавата влиза в следващата година с 1/12 от бюджета за тази календарна година.  

„Има много неща, които е важно да бъдат постигнати, най-важното от които е държавата да влезе в 2026 г. и еврозоната с нов бюджет и със самочуствие“, категорична бе тя. 

Попитана кога може да се очаква развитие по Бюджета за 2026 г., Киселова коментира, че в рамките на петък, събота неделя, понеделник  Министерство на финансите ще направи невъзможното, за да направи разчети относно договореното, за приходите и да се прецени дали са възможни такива разходи при дадени отстъпки. „МФ и Комисията по бюджет и финанси в НС  въз основа на тези разчети трябва да предложат промени за второ гласуване. По гласуването за бюджета най-ясно си личи, коя парламентарна група е част от управлението и коя от опозицията“, каза още бившият председател на НС.

Наталия Киселова сподели лично мнение, че протестът не е бил само и единствено за бюджета. „В обществото се е натрупало напрежение по различни причини. Основен проблем имаше с комуникацията и обяснението на разходите и аргументацията за заложените приходи. Всяко едно семейство и всяка една общност иска да види себе си в бюджета и грижата за него“, каза още тя.   

На въпрос за позицията на БСП – ОЛ по отношение на предстоящите промени в бюджета, Киселова заяви: „Има решение на ИБ на НС на БСП и на Коалиционния съвет на БСП – ОЛ. Има и представител на левицата в преговорите от Комисията по бюджет и финанси и той ще ни уведоми какви са предложенията. Във основа на протеклите разговори колегите в Комисията ще гласуват както в взето решение от ИБ и коалиционен съвет и това е най-нормалното“. По думите ѝ възгледите  на коалицията са следните – хората на труда, които са мнозинство не трябва да поемат най-голямата тежест в разходите – тя трябва да се разпредели солидарно и съразмерно на доходите.  Тя допълни, че е нормално капиталът да не харесва бюджета. „20 хил. човека са си разпределяли дивиденти и сега няма как да са доволни. Само че когато искаме да се спазва „Швейцарското правило“ и да има повече приходи в осигурителната система никой не възрази“, обясни народният представител.  

На въпрос за призива към БСП – ОЛ за отстъпки тя обясни: „И ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА както и коалицията сме показали, че сме диалогични. По въпросът за отстъпките аз съм личният пример“.  

По повод на решението на КС  за референдума доц. Киселова заяви, че то е било очаквано. „Разговарях с председателите на 6 от парламентарните групи. На политическо искане отговорът беше политически и той беше в рамките на часове“, обясни тя. 

По повод на съдебната система и съставът на ВСС, Киселова коментира, че след бюджета трябва  да бъде направено усилие от повече от 5 парламентарни групи, за решаване на въпрос. „Включително за да се отговори легитимен ли е Сарафов минава през отговора на въпроса легитимен ли е този ВСС“, заяви тя. По думите ѝ сегашното състояние е породено от решение, взето преди 10 месеца по настояване на ПП- ДБ. 

По отношение на Антикорупционната комисия тя зави, че това е един погрешно конструиран орган с включени разследващи функции, със свръхочаквания и без да се изпълни ангажиментът да бъдат избрани 3 членове, което 2 години те не се случва. „Ако парите по ПВУ са безвъзвратно изгубени  е добре да се преосмисли дали комисията да изглежда по този начин или да има съществена промяна – административни дейности или с участие в наказателното производство, дали е с 3 или 5 членове“, каза народният представител. Киселова наблегна, че ПП – ДБ са били автори на този орган и са пример, че когато правим промени трябва да се мисли не как ще работят за нас, а как могат да работят срещу нас.

