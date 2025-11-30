Наталия Киселова: Хората на труда не бива да поемат основната тежест на бюджета

Има замразяване на процедурата или спиране на разглеждането на големия бюджет на държавата за 2026 г.

Бюджетите на ДОО и НЗОК бяха одобрени от ресорната комисия по бюджет и финанси. Между гледането на малките и големия бюджет в следствие на протеста председателят на най-голямата ПГ поиска да се забави темпото. Целта е да се търси баланс на интереси между различни съсловия и социални групи, които не са доволни от предложените цифри“.

Това заяви в ефира на Bulgaria ON AIR. По думите ѝ предстои водещата комисия да разгледа приетия на първо четене голям бюджет и да има корекции в двата малки бюджета – във основа на съгласието ще се преразгледат, някои от цифрите.

„Желанието на ПП – ДБ да бъде изцяло изтеглен бюджета е по-сложна процедура и изисква решението на правителството, което е единственият субект, който може да внесе проект за държавен бюджет. Във основа на това решение на правителството, трябва да има решение и на Народното събрание“, обясни доц. Киселова. Според нея това означава, че държавата влиза в следващата година с 1/12 от бюджета за тази календарна година.

„Има много неща, които е важно да бъдат постигнати, най-важното от които е държавата да влезе в 2026 г. и еврозоната с нов бюджет и със самочуствие“, категорична бе тя.

Попитана кога може да се очаква развитие по Бюджета за 2026 г., Киселова коментира, че в рамките на петък, събота неделя, понеделник Министерство на финансите ще направи невъзможното, за да направи разчети относно договореното, за приходите и да се прецени дали са възможни такива разходи при дадени отстъпки. „МФ и Комисията по бюджет и финанси в НС въз основа на тези разчети трябва да предложат промени за второ гласуване. По гласуването за бюджета най-ясно си личи, коя парламентарна група е част от управлението и коя от опозицията“, каза още бившият председател на НС.

Наталия Киселова сподели лично мнение, че протестът не е бил само и единствено за бюджета. „В обществото се е натрупало напрежение по различни причини. Основен проблем имаше с комуникацията и обяснението на разходите и аргументацията за заложените приходи. Всяко едно семейство и всяка една общност иска да види себе си в бюджета и грижата за него“, каза още тя.

На въпрос за позицията на БСП – ОЛ по отношение на предстоящите промени в бюджета, Киселова заяви: „Има решение на ИБ на НС на БСП и на Коалиционния съвет на БСП – ОЛ. Има и представител на левицата в преговорите от Комисията по бюджет и финанси и той ще ни уведоми какви са предложенията. Във основа на протеклите разговори колегите в Комисията ще гласуват както в взето решение от ИБ и коалиционен съвет и това е най-нормалното“. По думите ѝ възгледите на коалицията са следните – хората на труда, които са мнозинство не трябва да поемат най-голямата тежест в разходите – тя трябва да се разпредели солидарно и съразмерно на доходите. Тя допълни, че е нормално капиталът да не харесва бюджета. „20 хил. човека са си разпределяли дивиденти и сега няма как да са доволни. Само че когато искаме да се спазва „Швейцарското правило“ и да има повече приходи в осигурителната система никой не възрази“, обясни народният представител.

На въпрос за призива към БСП – ОЛ за отстъпки тя обясни: „И ПГ на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА както и коалицията сме показали, че сме диалогични. По въпросът за отстъпките аз съм личният пример“.

По повод на решението на КС за референдума доц. Киселова заяви, че то е било очаквано. „Разговарях с председателите на 6 от парламентарните групи. На политическо искане отговорът беше политически и той беше в рамките на часове“, обясни тя.

По повод на съдебната система и съставът на ВСС, Киселова коментира, че след бюджета трябва да бъде направено усилие от повече от 5 парламентарни групи, за решаване на въпрос. „Включително за да се отговори легитимен ли е Сарафов минава през отговора на въпроса легитимен ли е този ВСС“, заяви тя. По думите ѝ сегашното състояние е породено от решение, взето преди 10 месеца по настояване на ПП- ДБ.

По отношение на Антикорупционната комисия тя зави, че това е един погрешно конструиран орган с включени разследващи функции, със свръхочаквания и без да се изпълни ангажиментът да бъдат избрани 3 членове, което 2 години те не се случва. „Ако парите по ПВУ са безвъзвратно изгубени е добре да се преосмисли дали комисията да изглежда по този начин или да има съществена промяна – административни дейности или с участие в наказателното производство, дали е с 3 или 5 членове“, каза народният представител. Киселова наблегна, че ПП – ДБ са били автори на този орган и са пример, че когато правим промени трябва да се мисли не как ще работят за нас, а как могат да работят срещу нас.

Facebook

Twitter



Shares