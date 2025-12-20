Наталия Киселова: Две години от промените в Конституцията, които направиха ПП-ДБ с ГЕРБ и ДПС

БСП – Обединена левица показа, че поставя стабилността на страната на първо място

БСП е най-демократичната партия, която приема различното мнение

„Разбирането на БСП беше и е, че не трябва да ходим на избори през няколко месеца. С влизането в това управление показахме, че можем да водим разговори дори и с несъвместими идеологически партии, в името на една по-голяма цел като стабилизация на политическия процес. Това не може да ни се отрече“. Това заяви в ефира на Нова телевизия народният представител от ПГ на БСП – OБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Наталия Киселова. Тя заяви, че левицата не е била първа на изборите и не е инициирала разговорите, а това е дошло от страна на мандатоносителя.

На въпрос за отношенията с ДПС – НН и подкрепата им към управлението, Киселова обясни, че съвместното управление е било между БСП – ОЛ, ГЕРБ – СДС и ИТН, а ДПС – НН е подкрепяла по определени теми управлението, по други ПП-ДБ, а по трети теми „Възраждане“.

„От лятото има напрежение в обществото по различни теми, индикатор за което бяха различните протести в страната. Имаше липса на чуствителност“, посочи Киселова на въпрос за причините за оставката на правителството.

По думите ѝ нарушаването на баланса между партньорите е довело до трудни за контролиране процеси, а разговорите на висок тон през медиите не са довели до успокояване на напрежението.

Помолена да коментира случващото се в БСП и оставката на Изпълнителното бюро на партията тя коментира: „БСП е най-демократичната партия от гледна точка както на изразяване на мнения, така и на възможности да се търпи различно мнение. Няма ситуация, в която това да води до отрицание на личността, както е в публичното пространство. Сигурна съм, че ще проведат своите разговори и ще намерят своите решения“.

Наталия Киселова заяви, че в това отношения БСП е пример, защото огледалото в което се оглеждат българските граждани не трябва да води до агресия и език на омразата. Тя посочи, че за съжаление в Народното събрание, не стоят по този начин нещата и даде като пример последният случай на физически сблъсъци в пленарна зала, които не са предизвикали обичайната реакция на отрицание, защото потърпевш е бил депутат от ДПС – НН. „Не сме обективни като общество, когато се разделяме на добри и лоши народните представители“, категорична бе тя.

По повод на разпределението на кабинетите в Народното събрание на отделните парламентарни групи, Киселова заяви, че има разпределение от преди 2 години и пространства, които се обитават от тогава, а и всяка група сама разпределя от стаите които има, кой коя да заеме. „Три парламентарни групи тогава си разпределяха кабинетите и промениха Конституцията“, подчерта преподавателя по конституционно право.

На въпрос за предстоящият избор на служебен премиер от „домовата книга“, тя заяви, че това е една от основните грешки, че изобщо има такава. „Парламентарната група на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА сезира Конституционния съд за това, но той не намери сили да каже, че този списък е противоконституционен. Логиката на конституционната разпоредба е, когато Народното събрание не с способно да състави правителство, тази отговорност да бъде възложена на държавния глава“, заключи Наталия Киселова.

