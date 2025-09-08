Насилие и потискане на протестите в Сърбия

Във вторник членовете на Европейския парламент ще обсъдят с представители на Съвета и Комисията продължаващото използване на сила срещу протестиращите в Сърбия.

Протестите, които продължават от няколко месеца, бяха предизвикани от инцидент през ноември миналата година, при който се срути покривът на ремонтирана железопътна гара в Нови Сад и 16 души загинаха.

Позовавайки се на корупцията като причина за инцидента, демонстрантите изискват предсрочни избори, за да отстранят президента Александър Вучич и неговата управляваща партия. Те също така твърдят, че правителството прибягва до насилие срещу политическите си опоненти и потиска свободата на медиите – твърдения, които правителството отрича.

До август протестите бяха предимно мирни, но след това избухнаха насилствени сблъсъци, в резултат на които десетки полицаи и цивилни бяха ранени, а стотици бяха арестувани.

