Нарушения и саботаж на въздушното пространство и критичната инфраструктура на ЕС

В сряда членовете на Европейския парламент ще обсъдят продължаващите заплахи за въздушното пространство и критичната инфраструктура на ЕС, породени от Русия и Беларус.

Дебатът се провежда, след като в края на октомври 2025 г. Литва затвори граничните си пунктове с Беларус, когато властите засякоха балони за контрабанда, преминаващи от Беларус в литовското въздушно пространство. Според официални представители, балоните представляват заплаха за гражданската авиация и са част от продължителна хибридна операция, организирана от беларуското правителство на диктатора Александър Лукашенко.

Очаква се пленарният дебат с Комисията да се отнесе и към неотдавнашната експлозия на железопътна линия в Полша, която полският министър-председател Доналд Туск определи като „безпрецедентен акт на саботаж“.

Facebook

Twitter



Shares