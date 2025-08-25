Народният представител инж. Петър Кънев присъства на Летните културни празници в Малко Търново

Народният представител от Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ инж. Петър Кънев, председател на Комисията по Икономическа политика и иновации в Народното събрание, присъства на Църногоровският панаир, който бе акцент в третия ден на Летните културни празници в Малко Търново.

Депутатът гостува в общината след покана, отправена от градоначалника Илиян Янчев. Празничната програма се проведе в местността Черногорово, която се намира на около четири километра югоизточно от Малко Търново, около Църногоровска река. Общината организира безплатен транспорт до мястото.

Празникът започна с водосвет за здраве и благоденствие на малкотърновци и на всички гости в параклиса „Св. Богородица“. По-късно се състоя концерт с участието на оркестър „Жарава“ и изпълнителите Александра Димитрова – Сашка, Ирена Станкова и Лазар Налбантов.

Малки и големи имаха възможност да се включат в забавните игри и предизвикателства с много награди, настроение и усмивки. Проведе и турнир по морски шах. Имаше курбан за здраве.

Последваха фолклорни изпълнения под надслов „Гласът на Църногорово“и „Малкотърновски хоробийци“ .

„За мен беше много приятно и вълнуващо да съм на това красиво място, в сърцето на Странджа, с всички прекрасни хора, събрани там заедно. Впечатлен съм от чудесната организация на събитието. В Малко Търново хората са опазили традициите, отдават заслуженото на родовата памет, полагат усилия за съхраняване ценностите на общността и успяват да ги предават през времето“, коментира инж. Петър Кънев след участието си в празника.

Facebook

Twitter



Shares