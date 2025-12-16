Награда „Сахаров“ за 2025 г.: ЕП отличава Анджей Почобут и Мзия Амаглобели

На церемония в Страсбург във вторник председателят на Парламента Мецола присъди наградата „Сахаров“ за 2025 г. на представителите на двамата журналисти, лишени от свобода в Беларус и Грузия.

На 16 декември, вторник, на церемонията по връчването на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г. в Страсбург, председателят Роберта Мецола заяви: „С гордост връчвам тазгодишната награда „Сахаров“ на журналистите Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в знак на признание за тяхната смела борба за свобода на изразяване и демократично бъдеще на Беларус и Грузия. Тази институция изразява солидарност с Мзия и Анджей и призовава за незабавното им освобождаване от затвора, защото да казваш истината на властта никога не трябва да бъде престъпление“.

Анджей Почобут – лишен от свобода журналист в Беларус

Анджей Почобут, журналист, есеист, блогър и член на полското малцинство в Беларус, беше представляван от дъщеря си Яна Почобут, която се обърна към членовете на ЕП с думите: „За мен е голяма чест да бъда тук днес и да приема тази награда от името на баща ми. […] Вече почти пет години семейството ми живее в мълчание, несигурност и в отсъствието на някого, когото обичаме. Днес искам да изразя дълбоката си благодарност към Европейския парламент за това, че го почита, и за това, че мисли за всички семейства, които живеят с едни и същи въпроси, останали без отговор.“

Споменавайки случая на Николай Статкевич, виден член на беларуската опозиция, изчезнал през септември 2025 г., тя добави: „Когато изговаряме имената им на глас, те престават да бъдат просто статистика. И отново стават реални. Ето защо вниманието, което Вие в Европейския парламент обръщате на въпроса, е толкова важно. Благодарение на него се запазва човешкото достойнство там, където по всякакви начини се опитват да го заличат.“

Членовете на ЕП приеха няколко резолюции, в които осъждат репресиите в Беларус, призовават за освобождаването на политическите затворници (чийто брой е оценяван на над 1200), критикуват съучастието на президента Лукашенко във войната на Русия в Украйна и изискват по-строги санкции и подкрепа за беларуските демократични сили, независимите медии и защитниците на правата на човека. Парламентът е силен поддръжник на демократичната опозиция в Беларус и през 2020 г. ѝ присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта. През март 2023 г. беше приета резолюция относно случая на Анджей Почобут.

Мзия Амаглобели – лишена от свобода журналистка в Грузия

Мзия Амаглобели, грузинска журналистка, съосновател и директор на независимите медии Batumelebi и Netgazeti, беше представлявана от колежката си журналист Ирма Димитрадзе, която също работи за Batumelebi. И тя се обърна към членовете на ЕП:

Тя прочете реч от Мзия Амаглобели до членовете на Европейския парламент: „Приемам (тази награда) от името на моите колеги, журналистите, които в момента се борят в Грузия, за да спасят журналистиката като цяло. Те работят неуморно, за да се уверят, че чувате гласа на съпротивата на грузинските граждани, че истината не е заглушена.“

Позовавайки се на властите в родната си страна, Мзия Амаглобели написа: „Този режим е безмилостен (…). Той унищожава свободната журналистика, премахва опозиционните политически партии и хвърля в затвора техните лидери, ефективно разбива неправителствените организации, нарича работещите в тях „чуждестранни агенти“ (…). Въпреки това той не успя да заглуши протестите. Може би затова изявленията на Европейския съюз в подкрепа на грузинския народ са по-силни и по-прецизни от всякога. И за това съм дълбоко благодарна.“

След като споменава стремежа на грузинския народ да стане част от ЕС, тя завършва речта си, като подчертава: „Съдбата на нашата борба не зависи само от нас, защото нашата борба не е само за нас. (…) Борете се с нас и за нас. Борете се, както бихте се борили за свободата на вашите собствени страни. Използвайте всеки механизъм, с който разполагате, и направете го, преди да е станало твърде късно.“

Що се отнася до Грузия, която е кандидат за членство в ЕС от 2023 г. насам, евродепутатите категорично осъдиха значителното отстъпление от демокрацията в страната и критикуваха репресивните закони (като закона за „чуждестранните агенти“), посегателствата срещу свободата на изразяване на мнение и свободата на печата, както и репресиите срещу мирните протести.

Евродепутатите също така призоваха за повторно провеждане на изборите от октомври 2024 г., на които управляващата партия „Грузинска мечта“ обяви победа. Те осъдиха руското влияние в страната и поискаха освобождаването на задържаните. Въпреки това членовете на ЕП се застъпват за запазване на перспективата за членство, която да зависи от реформите и зачитането на принципите на правовата държава, и призовават за налагане на лични санкции на лицата, отговорни за насилието.

През юни 2025 г. беше приета резолюция относно свободата на медиите в Грузия, и по-специално случаят на Мзия Амаглобели.

Контекст

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е най-високото отличие на Европейския съюз в областта на правата на човека. От 1988 г. насам тя се присъжда ежегодно от Парламента на лица, групи или организации в знак на признание за тяхната работа в защита на правата на човека, свободата на изразяване и демократичните ценности. Тя включва награден фонд в размер на 50 000 евро.

Няколко журналисти, медии и организации за свобода на печата са получавали наградата, включително неправителствената организация „Репортери без граници“ през 2005 г., Асоциацията на журналистите в Беларус през 2004 г., алжирската журналистка и писателка Салима Гезали през 1997 г. и популярният вестник Oslobodenje, който насърчава мултиетническа визия за Босна и Херцеговина през 1993 г. Парламентът също така показва непоколебимата си подкрепа за разследващата журналистика и значението на свободата на печата, като ежегодно връчва наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“ в памет на малтийската журналистка, убита през 2017 г.

Списък на всички досегашни лауреати и допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Парламента, посветен на наградата „Сахаров“. Запис на церемонията можете да гледате на уебсайта на Мултимедийния център на Парламента.

