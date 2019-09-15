На провелото се днес заседание Националният съвет на БСП утвърди 120 кандидатури за кметове за предстоящите местни избори. Сред тях са кандидатурите в 13 областни града:

Благоевград – Румен Томов;

Велико Търново – Весела Лечева;

Варна – проф. Анелия Клисарова;

Видин – Любомир Георгиев;

Враца – Момчил Младенов;

Габрово – Ивелин Николов;

Кърджали – Милко Багдасаров;

Ловеч – Радина Банкова;

Пловдив – Николай Радев;

Разград – Денчо Бояджиев;

Силистра – Момчил Неков;

Смолян – Стефан Сабрутев;

София – Мая Манолова.

Припомняме, че на 3.09.2019г. Националният съвет на БСП утвърди кандидатурите на партията в 14 областни града:

Бургас – Николай Тишев;

Добрич- Георги Петков;

Кюстендил – Здравко Милев;

Монтана – Илия Илиев;

Пазарджик – Благо Солов;

Перник – Станислав Владимиров;

Плевен – Илиян Йончев;

Русе – Пенчо Милков;

Сливен – Кольо Милев;

Стара Загора – Иван Върляков;

Търговище – Рая Матева;

Хасково – Коста Стоев;

Шумен – Венцислав Венков;

Ямбол – Катя Георгиева.