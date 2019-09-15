Националният съвет на БСП утвърди 120 кандидатури за кметове
На провелото се днес заседание Националният съвет на БСП утвърди 120 кандидатури за кметове за предстоящите местни избори. Сред тях са кандидатурите в 13 областни града:
Благоевград – Румен Томов;
Велико Търново – Весела Лечева;
Варна – проф. Анелия Клисарова;
Видин – Любомир Георгиев;
Враца – Момчил Младенов;
Габрово – Ивелин Николов;
Кърджали – Милко Багдасаров;
Ловеч – Радина Банкова;
Пловдив – Николай Радев;
Разград – Денчо Бояджиев;
Силистра – Момчил Неков;
Смолян – Стефан Сабрутев;
София – Мая Манолова.
Припомняме, че на 3.09.2019г. Националният съвет на БСП утвърди кандидатурите на партията в 14 областни града:
Бургас – Николай Тишев;
Добрич- Георги Петков;
Кюстендил – Здравко Милев;
Монтана – Илия Илиев;
Пазарджик – Благо Солов;
Перник – Станислав Владимиров;
Плевен – Илиян Йончев;
Русе – Пенчо Милков;
Сливен – Кольо Милев;
Стара Загора – Иван Върляков;
Търговище – Рая Матева;
Хасково – Коста Стоев;
Шумен – Венцислав Венков;
Ямбол – Катя Георгиева.