Национални боклуци

Автор: Лазар Мурджев

Българската политическа Мафия няма избор! Някои разбраха, че „Цялата Власт“ сега е самоубийство за всеки, дръзнал да я пожелае. И докато се напъваха кой да е „Господ“, сега се усетиха и прехвърлят огъня на възмездието…

В мъдростта на вековете темата за „боклука“ и производните му не отсъства, но явно въображението на човечеството е било безсилно да си представи пределите на това понятие.

Символично сме говорили за „дъното“, което удари нещастното ни Отечество през последните десетилетия, но това, което днес се случва на страната ни, е ексцес и непонятна злина.

Травматични персонажи от света допълват мизерията на духа и нормалността на живота ни, както и перспективите на държавата – които придобиват зомбиращи измерения. Престъпността и извращенията са превърнати в норма и мотивация. В МОЛове и по пътищата се убиват взаимно деца. Син разстрелва семейството си, сестра си, малкото си братче… (В един от дните имахме 6 убийства през нощта, а след бомбардировка с 400 дрона и десетки ракети в Украйна, съобщиха за двама убити цивилни?!)

Отраснали с Азис и повярвали на „политици“ като Слави, сме обречени или да бъдем гласоподаватели на мафията, или да потънем из боклуците им (буквално и преносно – с все Чалгата, Еврозоната и F-16 – заедно и поотделно). Фактически, всички ставаме част от боклука (дори да го осъзнаваме).

Жалонът за оцеляването и просперитета на българина все повече се съизмерва с „боклуците“

и с близостта до тях. Парламентарни, правителствени, общински, партийни, граждански (барабар с циганските и селските боклуци в София), улични, наркозависими и наркоразпространяващи, локални, фекални и болнични или дипломатически… – близостта до тях (боклуците) предопределя битието и съдбите ни, както и специфичните ни ухания (на леш и гнило…) в мрака на живота и по улиците на столицата ни.

Разразилата се битка за боклуците на София е другият безумен феномен, в който оВълчили се мутри вдигнаха цената ИМ, и днес всеки „боклук“ (400 лева/т) е по-скъп от Житото (350 лева/т) – дори и от Украинското.

…Вероятно „този“ боклук влачи ценния цигански вот в столицата с все кебапчетата и „купуването на гласове“ – което извън боклука, си е направо престъпление…

Тъжният демографски факт, че сме „умираща нация“, е обогатен с унижението на разложението – духовно сме мъртви, а физически – покриващи изцяло понятието „Жив Труп“ (загниваща сред боклуците полужива сган). Отклоненията от нормалността вече станаха толкова фрапиращи, че дори самото им неглижиране е диагноза за непригодност на това общество (на „Витошка режат глави“ за едно паркомясто…). Изтърваните поколения на прехода вече имат свои пораснали деца – чатят в час, дрогират се в училище, бият учителите си и носят оръжия по история и литература, с които все по-често убиват… Новото понятие „Локали“ – характеризиращо поведение на младежи, търсещи среда и идентичност от привнесени, чужди, травматични модели на поведение далеч от традиционните национални добродетели и култура – целево девалвирани десетилетия, налагайки ни либерални „евроатлантически ценности“ (джендъри, космополити, Азис, Слави, „Ергени“, пазарен – консуматорски и виртуален свят – превръщащ децата и хората в холограмни герои на едно халюциниращо болно потребителско стадо…).

…Голямата част от нас – българите, дори не виждат нищо нередно в това, което всъщност е големият, същностен, проблем на обществото ни. Всъщност, всеки произвежда собствения си боклук…, а вече всички спокойно се разминаваме с татуирани полицаи – с бради, с неслужебни БМВ-та и неслужебно оръжие?!

С боклуците по телевизорите, българите вече свикнаха и заживяха със съдбите на злощастните „ергени“ и техните ценностни цели – жриците (подобно лидерите на българската политическа система), обрекли бъдещето и предначертали пътя ни към „реалити бездната“ на простотията и бездуховността. Всъщност, както един класик обобщава, „…просто доживяхме да се срещнат старите боклуци с новите пари…“ Зрелища за плебса и поддържане на илюзиите за просперитет – просперитет, който класира личността, идентичността, традиционните добродетели, качества като етика, естетика, нравствени категории… – на боклука.

Пълни магазини, онлайн пазаруване, храна в изобилие – „смилянски боб“ от Китай, свинско месо от Белгия, домати от Турция, череши (60 лева/кг) – един Бог знае откъде… Една външнотърговска фирма показа сертификат за „телешко месо“ – дълбоко замразено бизонско

(60-годишно), което с резачки за дърва „филетираха“ за търговската мрежа… И кои са боклуците

в тази ситуация – храните ли, тези, които ги внасят, или тези, които са съгласни да е „така“ и да купуват боклуците на света?! Всички ние ли, които приветствахме и създадохме национална професия „ликвидатор“?! (…Тези „боклуци“ вече взимат пенсии, а внуците им, ако не учат в Лондон или Нидерландия „за заслуги към ликвидирането“ на селското стопанство и държавата, се пребиват в МОЛовете „за престиж“ или са кандидат-депутати на Пеевски, Борисов и сие… защото БСП се самоликвидира).

За боклуците, с които ни ваксинираха – не мога да намеря думите за тази измет – нека Бог да ги съди боклуците, които причиниха това на света!… За клошарите и бедстващите стари хора, за просещите подаяние наши родители и пенсионери…, като изхвърлени на произвола на промоциите на Съдбата (в „Лидъл“ и „Кауфланд“…) ненужни зомбирани вещи (т.е. социален боклук) – също оставам „без думи“!… (защо ли не се ваксинираха когато ги караха?!)

Някой упорито създава предпоставки и превръща страната ни в прифронтова зона. Въвличането на България във война, която не е наша, вкарването на българи във военна конфронтация с православни народи е престъпление и грях.

Призивът, „да изчистим България за един ден“ не е решение. Той навява сред населението екзотични помисли за масови ексцесии и асоциации със символа на „Френската революция“ или „Аврора“, но не и за Чистота.

…България й предстои да преживее „Вартоломеева нощ“. Бедата на българската политика днес е пълната липса на връзка с Народа. Измислените, стари компрадори от колониалните проекти – отрочета и мекерета на „посолствата“ ще бъдат смлени. Българската политическа Мафия няма избор! Някои разбраха, че „Цялата Власт“ сега е самоубийство за всеки, дръзнал да я пожелае. И докато се напъваха кой да е „Господ“, сега се усетиха и прехвърлят огъня на възмездието към „другите плъхове“, изпълзели от фекалиите на „политическата ни свинеферма“ (Оруел) субекти (правейки ги звънко да звучат като подчинени на Пеевски?!)

С добрия им инстинкт и болезнената надежда – когато (надявам се скоро) „Алтернативата за България“ отприщи могъщата вода на народното недоволство и изчисти пътя от националните ни боклуци – те пак да оцелеят…

Възмездието често закъснява, но е невъзможно да го спреш!

Търси се тъжна, стара жена!

Болна. Ограбена… Пие илачи.

Бяла. Прегърбена. Вечно една.

С име България… Колко ли значи?…

Нейни дечица търсят я тук,

други сънуват я там из чужбина…

Броди и плаче… Събира боклук.

Крачи клошарката. С име-Родина.

Търси се тъжна, стара жена!

Ходи печална, тихо се вайка.

Казват била е красива страна.

Още красива… Защото е Майка!

Стара жена е… С поглед, но твърд.

Само възпяват я днешни поети.

Надпис един – „Свобода или смърт!“

Там на халката венчална й свети…

Търси се тъжна, стара жена!

Нейде на топличко тя се е скрила.

Майчице родна, ти нямаш вина!

Ти си на всички, Майко, простила…

Търси се тъжна стара жена!..

Над хиляда и тристагодишна.

С име БЪЛГАРИЯ… От безкрай времена…

Информация друга… Излишна…

(Красимир Димитров – един блестящ поет, пред кофите за боклук…)

…Прошка няма да има!…

