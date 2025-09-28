На Международния ден на правото да знам Спаси София номинира Никола Лютов и главния архитект в категория “Вързан ключ”

На двадесет и третата церемония за Международния ден на правото да знам в категорията за “антиотличия” за абсурдни откази на достъп до информация, партия “Спаси София” номинира Никола Лютов – зам.-кмета по строителството на Столична община и Направление “Архитектура и градоустройство”.

Партията обясни номинацията си в категорията “Вързан ключ” с неколкократни абсурдни откази, подписани от Лютов, както и “разследване”, проведено от общината, че подателят на заявление имал email с домейн на “Спаси София” и следователно нямало нужда да му се отговаря, понеже общинските съветници от партията можели да поискат тази информация. Бонев сподели за този случай на последното заседание на Общинския съвет, представяйки свое питане по темата до кмета. “Г-н Терзиев, радвам се, че сменихте г-н Лютов от позицията заместник-кмет по “Правен и административен контрол”, защото той погазваше закона и демонстрираше правен нихилизъм в своите действия”, заяви тогава Бонев.

От “Спаси София” вече са завели дела срещу Столична община за отказаната им информация. “Не ни е детската мечта да се съдим с общината и не затова подкрепихме Васил Терзиев за кмет – идеята уж беше управлението да стане по-прозрачно, а не да става достойно за “Златен катинар””, коментира по-рано днес общинският съветник Христо Копаранов, който присъства на събитието, организирано от Фондация “Право на достъп до информация”.

“Спаси София” номинира и администрацията на главния архитект на София за многократни забавяния и откази за предоставяне на информация, както по Закона за достъп до обществена информация, така и по текстът в Закона за местната власт, даващ право на общинските съветници да изискват информация от всички публични администрации.

“Прозрачността на институциите е най-добрият гарант за ефективно и добро управление. Оценката дали се справя една администрация с поставените ѝ задачи, мисля е очевидна, ако същата се крие зад абсурдни откази не само на граждани, поискали информация, а и на общински съветници, на които не може да откаже”, допълни Копаранов.

