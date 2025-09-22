На база 27 продукта: българите плащат с 66,5% по-високи цени от нидерландците

След измерване на 27 основни продукта в една и съща търговска верига в България и Нидерландия, гражданската инициатива за цените “Антиспекула” установи, че българските потребители плащат средно с 66,5% по-високи цени от нидерландските такива, като се отчете средният доход в двете държави.

По данни на НСИ, средният доход на българина е в размер на 1300 евро, а според нидерландската статистика тамошният е 3 пъти по-висок – 3900 евро.

Въпреки това измерванията в обектите на веригата в двете държави показват, че номинално цените са почти еднакви, като по-голямата част от тях са по-достъпни в Нидерландия. Когато обаче се прибави тежестта на доходите на гражданите – в България е по-скъпо с между 51% и 80%.

Аналогично у нас основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост струват много по-голям дял от средния доход на българина. Например 800 гр бял хляб съставлява 0,1% от средната заплата, а в Нидерландия – едва 0,04%.

Разликите са още по-видни при идентични артикули в двете държави, на едни и същи марки – 100 гр млечен шоколад в Нидерландия струва 1,49 евро, а в България – 2,45 евро. Подобна е и ситуацията с 200 гр буркан разтворимо кафе на популярна швейцарска марка: у нас струва 11,91 евро срещу 9,99 евро в западноевропейската страна, обект на изследването.

В предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“ модераторът на платформата “Антиспекула” Александър Бубиа заяви:

“За мен е наистина абсурдно да се твърди, че спекула няма, виждаме през ден как различни представители на управлението се опитват да ни кажат, че поскъпване на цените няма и че ние си го въобразяваме“, каза той и допълни, че през последните години се налага един термин, който придобива все по-голяма популярност, т.нар. „газлайтинг“ – когато ти да виждаш нещо с очите си, „в конкретния случай влизаш в магазина, виждаш, че всеки път стоките, които купуваш са по-скъпи, и накрая някой излиза и ти казва, че ти нещо си се объркал, че си си въобразил и че черното е бяло.“.

Една от най-големите точки на напрежение в обществото е именно поскъпващата цена на живота, каза още той и посочи, че „този ластик, който управляващите опъват, от една страна с твърденията си, че всичко е наред, от друга страна – с пълното си бездействие по темата с цените, в един момент ще достигне една критична точка на опъване и просто ще ги удари през носовете“.

