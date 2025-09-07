На 6 септември структурите на „Има такъв народ“ отбелязаха Съединението

Представители на „Има такъв народ“ се включиха в честванията на празника из страната.

Те отдадоха почит към това знаменателно историческо събитие и положиха цветя пред паметниците на великите българи, осъществили Съединението преди 140 години.

Хората акцентираха върху актуалността на идеята за национално единство в съвременния контекст и подчертаха, че символът на Съединението трябва да вдъхновява българите към солидарност и сплотеност пред лицето на предизвикателствата на днешното бурно геополитическо време.

Всички ние като българи трябва да сме ангажирани с опазването на историческата памет и националната идентичност, защото само така ще продължи да има такъв народ!

Честито Съединение!

