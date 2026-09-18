МЗ ще провери актуализирани ли са правилата за обществените поръчки на ЦСМП – Монтана

Проверката идва след въпрос на депутата Петър Петров за договор за доставка на гориво, при който АДФИ не е установила нарушение на Закона за обществените поръчки

Министерството на здравеопазването ще изиска информация от ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана дали е започнало актуализиране на вътрешните правила за финансово управление и контрол и за възлагане на обществени поръчки. Това заяви здравният министър Катя Ивкова по време на парламентарния контрол на 18 септември в отговор на въпрос на народния представител Петър Петров от „Възраждане“.

Повод за въпроса е процедура за доставка на гориво за автомобилите на ЦСМП – Монтана. По представените в парламентарния контрол данни прогнозната стойност е била 290 000 лева без ДДС, а впоследствие е сключен борсов договор за 174 400 лева без ДДС. Доставката е възложена чрез стокова борса без предварително обявление.

Според отговора на здравния министър проверката на Агенцията за държавна финансова инспекция по конкретното възлагане не е установила нарушения на Закона за обществените поръчки. Министър Ивкова уточни обаче, че при съответната стойност е било възможно да бъде използвана и открита процедура, която позволява по-широка конкуренция между потенциалните участници. Изборът на процедура е бил в правомощията на възложителя.

Петър Петров постави въпроса дали вътрешните правила на ЦСМП могат да бъдат променени така, че при бъдещи процедури да осигуряват по-голяма прозрачност при определянето на прогнозните стойности, пазарните проучвания и разходването на публични средства. Това е позиция на депутата, а не констатация за нарушение при конкретната поръчка.

Министър Ивкова посочи, че вътрешните правила на Центъра се нуждаят от актуализация заради промени в нормативната уредба. По думите ѝ отговорността за започването на тази процедура е на ЦСМП – Монтана, а Министерството на здравеопазването ще изиска информация дали необходимите действия вече са предприети.

ЦСМП – Монтана е сред центровете за спешна медицинска помощ, които са второстепенни разпоредители към Министерството на здравеопазването.