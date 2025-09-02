МО в БСП-София към Васил Терзиев: Столицата е в криза на сигурността, назначете ресорен зам.-кмет

Позиция на Младежкото обединение в БСП – София

Уважаеми г-н Терзиев,

София е в криза на сигурността. Дерайлираният трамвай е поредният тревожен сигнал след побоища в търговски центрове, ежедневните проблеми около „локалите“, катастрофи и вандализъм. Гражданите усещат не сигурност, а единствено нейната липса.

Младежите все по-често търсят изява чрез рискови и разрушителни действия. Това е симптом на управленски провал – общината не предлага ред, безопасна среда и смислени алтернативи за младите.

Общинската полиция е сведена основно до контрол по паркирането, вместо да изпълнява функциите си по опазване на обществения ред и превенция. Къде е тя, когато в София се случват сбивания, прояви на агресия и вандализъм?

Вие лично обещахте ресорен заместник-кмет по сигурността след безредиците в столицата, но и до днес такъв пост няма. Още колко инцидента са необходими, за да признаете, че градът има крещяща нужда от този ресор?

Под въпрос е и ефикасността на разходването на бюджета за младежки политики – доколко средствата достигат до реални инициативи и имат ефект върху младите хора, или се превръщат само в отчетен ред без въздействие.

Дори при липса на действия от страна на общината, ние от Младежкото обединение в БСП – София продължаваме да работим за младите чрез инициативи за образование, доброволчество и реализация, защото вярваме, че сигурността и развитието на младежта са две страни на една и съща отговорност.

Нашето настояване е ясно: създайте ресор „Сигурност“ със заместник-кмет, който да носи отговорност с публична отчетност. Това е първата и най-необходима стъпка към връщане на реда и доверието.

София заслужава повече. Младите заслужават повече.

С уважение,

Младежко обединение в БСП – София

