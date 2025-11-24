Млади хора дискутираха с депутати в Ямбол бъдещето на БСП

Повече вяра, вдъхновение, грижа за местните общности и защита достойнството на всеки човек, около тези ценности се обединиха участниците в дискусията „БСП – А сега накъде?!“, която се проведе в Ямбол, като част от Младежката академия на БСП за млади хора от Ямболска област.

Модератор на дискусията с младите беше народният представител Красимир Йорданов, а участие взеха евродепутатът Кристиан Вигенин, народните представители Петя Цанкова, Владимир Георгиев, Илиян Йончев и общинският председател на Ямбол д-р Райно Георгиев.

БСП има памет и пази историята, но единствена функционира като партия, запазила колективното начало и структурите, които съхраняват механизмите за общност, с тази теза общинският лидер на БСП – Ямбол постави начало на дискусията. Той припомни, че в периода на отричане на политическия опонент БСП загуби фокуса върху собствените си политики и левите решения, и изрази мнение, че сега макар и с малка политическа тежест в съвместното управление партията успява да прокара леви идеи в защита достойнството на всеки човек, какъвто е смисълът на лявото.

„Бъдещето на БСП няма как да не е свързано с Европейския съюз и с Европа, ние сме европейска държава, БСП е европейска партия, участваме в европейските структури и трябва да се възползваме максимално от възможността гласът ни там да бъде чут“, каза евродепутатът Кристиан Вигенин. Той изрази позиция, че БСП е избрала пътя за възможна реализация на леви решения, защото лявото не е само идеи и идеология, то трябва да може да бъде приложено, за да има смисъл от него.

„Лявото ще го бъде, защото политиката е като човешкото тяло, за да е стъпило здраво, трябва да има силен ляв и силен десен крак и вярвам, че в БСП ще обединим креативност и сили, за да върнем нейното влияние и значимост“, каза народният представител Петя Цанкова, споделяйки полезен опит от последните местни избори в Пазарджик. Тя допълни, че силата и ключовият момент на левия политик е да намира решение на казуси, когато те са с грижа за хората и макар и в трудна конфигурация на съвместно управление с десни партии БСП успява да го постигне.

„Без вяра нищо не става и това ни отличава от партиите, водени от корпоративни интереси“, сподели виждането си народният представител Владимир Георгиев, припомняйки историята на младите хора от Първата самоковска комуна през 1910 г.

Според него не само у нас, но и в Европа е нужна нова насока на лявото и БСП може да го зададе, а бъдещето на партията е насочено към вдъхновяване на младите хора, защото има жестока нужда от справедливост. Той изтъкна още, че левите политики и на местно, и на национално ниво са насочени не към печалба, а към спестяваме средства на хората и че не може всичко да е бизнес, а трябва и силна държава.

„Ако БСП не е в това управление, политиката на България към семействата, към младите лекари, към доходите, към Украйна, към Русия и по други ключови въпроси, нямаше да е същата“, коментира въпроси на младите хора по актуални теми народният представител Илиян Йончев. Той разясни и каква е истинската дилема за приемане на еврото и как фиксираният курс защитава доходите и дава сигурност.

