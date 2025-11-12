сряда, ноември 12, 2025
Политика

Младежите на БСП участваха в международна конференция с млади социалисти от Балканския полуостров

Редактор

Младежкото обединение в БСП бе представено на международната конференцията SD9 в Любляна, Словения, която събра млади социалисти от целия Балкански полуостров. 

Българските младежи взеха активно участие във форума и обмениха опит и идеи с останалите делегации. В дискусиите се включиха евродепутатът Матиаш Немец, народни представители от Словения, както и Йерней Стромайер – част от екипа на новоизбрания кмет на град Ню Йорк.

“Заедно ще продължим да търсим решения за гарантиране на социалната справедливост и равен достъп до образование и здравеопазване. Нашият регион заслужава повече и ние, младите социалисти и социалдемократи, сме тук, за да се борим за това. Защото бъдещето не е нещо, което чакаме. Ние го изграждаме – заедно”, казаха от Младежкото обединение в БСП.

Редактор

Редактор

Редактор

