В ключов дебат във вторник сутринта членовете на ЕП и представители на Комисията ще обсъдят мирното споразумение за Близкия изток и ролята на ЕС.

Приветствайки мирното споразумение за Близкия изток, председателят на Парламента Роберта Мецола заяви, че ЕС е готов да помогне за осигуряването на неговото изпълнение. Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен подчерта важността на предоставянето на подкрепа за управлението и реформата на Палестинската автономна власт. В изявление след участието си в срещата на върха в Шарм Ел Шейх председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че ЕС е готов да участва в Международния съвет за мир и да подкрепи преходното управление, възстановяването и реконструкцията.

На 11 септември 2025 г. членовете на ЕП приеха резолюция, в която се посочва, че създаването на палестинска държава е от ключово значение за мира, сигурността на Израел и нормализирането на региона.

След обявяването на мирното споразумение и влизането в сила на примирието останалите 20 живи израелски заложници бяха освободени в замяна на 2000 палестинци, държани от Израел. Ключови аспекти на мирния план, като разоръжаването на Хамас, изтеглянето на израелската армия и бъдещото управление на Газа, все още не са решени.

