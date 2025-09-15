Министър Кирилов и проф. Чорбанов присъстваха на откриването на учебната година в Медицинския университет в София

Министъра на министърът на здравеопазването Силви Кирилов взе участие на тържествената церемония по откриване на учебната 2025/2026 година Медицинския университет – София.

На официалното събитие, проведено в двора на университета, присъстваше и проф. Андрей Чорбанов – председател на Комисията по образованието и науката.

„Намираме се в най-старата институция за висше медицинско образование у нас и дом на много световнопризнати учени и светила в медицината. Зад този успех стои 108-годишна история, както и много труд и отдаденост на всички, чийто път е преминал през този университет“, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов.



Той отбеляза още, че началото на всяка академична година е особено значим момент. Символ на устрем към знанието, професионалното израстване и човешкото извисяване. Това е време на нови възможности, вдъхновение и не на последно място на редица отговорности, подчерта министърът.

Facebook

Twitter



Shares