Михал Камбарев: Васил Терзиев направи за смях Пеевски и Наталия Киселова!
Киселова – под диктата на голямото „Д“ на държавата – „ремонтира“ жълтите павета без документи и разрешения!
Жълтите павета са културно наследство. За всяка лампа или бариера в София се чакат месеци наред съгласувания. Но когато трябва да се скрие Пеевски – правилата отпадат.
Кметът на София потвърди: няма разрешения, няма документи, има акт за нарушение.
България няма нужда от незаконни ремонти под диктата на Пеевски.
Явно в парламента ИТН, БСП и ГЕРБ са подчинени на Пеевски!
Е, България НЕ Е подчинена и НЯМА да бъде!
Време е за България БЕЗ Борисов и Пеевски!