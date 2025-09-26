Михал Камбарев: Васил Терзиев направи за смях Пеевски и Наталия Киселова!

Киселова – под диктата на голямото „Д“ на държавата – „ремонтира“ жълтите павета без документи и разрешения!

Жълтите павета са културно наследство. За всяка лампа или бариера в София се чакат месеци наред съгласувания. Но когато трябва да се скрие Пеевски – правилата отпадат.

Кметът на София потвърди: няма разрешения, няма документи, има акт за нарушение.

България няма нужда от незаконни ремонти под диктата на Пеевски.

Явно в парламента ИТН, БСП и ГЕРБ са подчинени на Пеевски!

Е, България НЕ Е подчинена и НЯМА да бъде!

Време е за България БЕЗ Борисов и Пеевски!

