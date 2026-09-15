Международна конференция ,,Културата като катализатор за местно и регионално развитие“
Събитието се организира на 18 септември 2026 г. от 9:00 ч. в конферентната зала в Дома на Европа, ул. Г. С. Раковски 124, София от Бюрото на Европейския парламент в България в партньорство с Европейската мрежа на културните центрове (ENCC), Фондация „Народни читалища“ (ФНЧ) и с финансовата подкрепа на Столична община.
|Програмата ще събере кметове, представители на местни и национални власти, читалища, културни организации, европейски институции и международни експерти от България и Европа, за да постави местната култура отново в центъра на териториалната амбиция на Европа.Във фокуса на разискванията ще бъдат въпросите:• Може ли Европейската столица на културата 2032 да бъде кауза на цял регион, а не само на един град?• Как се случва културата извън центъра на големите градове? • Могат ли селските читалища да бъдат не просто места за културни събития, а двигател на местното развитие, социалното сближаване и нови възможности за общността? • И какво би означавало това за България в контекста на Европейската столица на културата 2032? В период на подготовка на българските общини за надпреварата за културна столица на Европа през 2032, конференцията ще разгледа отношенията между културните центрове и местните власти, ролята на читалищата в бъдещата Европейска столица на културата и потенциалът на културата да допринася за развитието на селските и периферните райони.В годината, в която България отбелязва 170 години от началото на читалищното движение, конференцията поставя на фокус и уникалната българска мрежа от 3597 читалища, около 80% от които се намират в селски райони — един от най-значимите ресурси за културно, социално и общностно развитие на местно ниво.За участие в събитието е нужна регистрацуя на: https://ec.europa.eu/eusurvey/