Необходими са постоянни действия на МВР и прокуратурата, реални възможности за лечение и рехабилитация на деца и засилена превенция в училищата и кварталите, заяви Тихомиров

„Наркозависимостта е заболяване. Разпространението на наркотици сред деца е престъпление. А когато институциите не успяват да защитят децата и да прекъснат каналите на разпространение, това вече е въпрос на политическа отговорност.“

Това заяви Марин Тихомиров, като постави акцент върху проблема с разпространението на наркотични вещества сред деца и младежи и необходимостта от постоянни, а не еднократни действия на институциите.

По думите му от началото на мандата си той постоянно получава сигнали от родители, учители и граждани за свободното разпространение на наркотични вещества сред деца и младежи.

Тихомиров посочи като част от проблема известни места за продажба и дилъри, деца в тежко състояние по улиците, както и случаи на задържани лица, които скоро след това отново се появяват в кварталите.

Според него много родители се оказват в ситуация, в която не знаят към кого да се обърнат за помощ.

Особена тревога за т.нар. „билка“ и „чай“

Тихомиров обърна специално внимание на веществата, познати в обществото като „билка“ или „чай“.

По думите му зад тези наименования често стоят вещества с неизвестен състав и концентрация. Това създава сериозен риск, тъй като детето не знае какво приема, родителят не знае какво се е случило, а лекарят трябва да реагира, без да разполага с информация за конкретното вещество.

„Това са деца в опасност. Деца в състояние на тежка интоксикация. Деца, които могат да бъдат зависими. Деца, които имат нужда от медицинска помощ, лечение и закрила, а не от етикети“, подчерта той.

„Една акция не разбива системата“

Според Тихомиров еднократните операции срещу разпространението на наркотици не могат да решат проблема в дългосрочен план.

„Една еднократна акция може да прекъсне една сделка. Тя обаче не разбива системата за производство, доставка и разпространение на наркотици“, заяви той.

По думите му са необходими постоянни действия на МВР и прокуратурата, насочени не само към отделните случаи на продажба, но и към организаторите и финансовите потоци зад разпространението.

Тихомиров настоява и за публично отчитане на резултатите от предприетите действия.

Лечение, рехабилитация и ранна превенция

Наред с противодействието на разпространението, според Тихомиров трябва да бъдат осигурени реални възможности за помощ на децата и младежите, които вече са засегнати от проблема.

Той настоя за повече места за лечение и рехабилитация, включително за деца под 18-годишна възраст.

Необходими са и постоянни екипи за превенция и ранна намеса в училищата и кварталите.

„Не еднократно, не само след поредния тежък случай, а постоянно“, подчерта Тихомиров.

„Това е проблем в цялата страна“

Според него разпространението на наркотични вещества сред младите хора не трябва да бъде разглеждано като проблем, ограничен до определени райони или населени места.

„Това не е проблем само на един квартал. Не е проблем само на София. Това е проблем в цялата страна. Това е въпрос на национална сигурност, обществено здраве и защита на децата“, заяви Марин Тихомиров.

В заключение той настоя общите призиви да бъдат последвани от конкретни действия на изпълнителната власт.

Тихомиров отправи критика и към Румен Радев, като заяви, че призивите му като президент трябва да се превърнат в конкретни действия като премиер. Той засегна и темата за президентските помилвания на наркоразпространители, като изрази позиция, че подобни решения трябва да бъдат осъдени от обществото и да останат в миналото.