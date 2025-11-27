Маргарита Махаева пред протестиращите медицински специалисти: Ние сме с вас, подкрепяме ви!

Народни представители от „Възраждане“ отидоха при протеста пред парламента

„Ние сме с вас, подкрепяме ви!“, това заяви пред протестиращите медицински сестри пред парламента народният представител от „Възраждане“ Маргарита Махаева. Като зам.-председател на Комисията по здравеопазване , придружена от народните представители Георги Георгиев, Ивайло Папов и Даниел Проданов, Махаева призова: „Протестирайте, защото ако не ви виждат и не ви чуват, управляващите ви забравят“, каза тя.

Недоволстващите срещу изключително ниското заплащане на медицинските сестри посрещнаха с комплименти групата на „Възраждане“ и признание към Маргарита Махаева за компетентността в изказванията и предложенията ѝ по темите за здравеопазването. Тя обясни, че е човек от системата и близо 20 години е работила като медицинска сестра в Спешното отделение на Пирогов.

„За съжаление, на управляващите не им е ясно, че без медицински сестри, няма как да има здравеопазване“, обърна се тя към протестиращите ѝ бивши колеги.

Протестиращи медицински сестри от кабинети в училища и детски градини се оплакаха: „Кажете им, че ние се справяме сами с всякакви ситуации. Над нас няма лекари, които да помогнат, да ни насочат. Ние трябва да сме много бързи, много ефективни и много обгрижващи децата. А това не се учи“, Те споделиха, че месечните им заплати са между 1300 – 1500 лв.

Основното настояване на протестиращите е да има ясен механизъм за повишаване на заплатите на медицинските специалисти.

А медицински сестри в здравните кабинети към детски градини и към училища апелираха към „Възраждане“ да се застъпи срещу проекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които предвиждат яслените институции да се превърнат в образователни, както и да се създаде нова специалност – хибридна професия, заради недостатъчния брой на медицински сестри. Те получиха уверение от народните представители, че ще защитят тази позиция.

