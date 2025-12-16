Мая Манолова: Връщането на машинното гласуване е универсалното оръжие срещу кражбата на избори

Масовите протести, които свалиха правителството, изглеждат като продължение на протестите от 2020 г.

Изненадващото е присъствието на толкова много млади хора по време на протестите, които просто поискаха край на мутризацията и самозабравата на властта, но също така и нормална държава, в която да реализират мечтите си. Но тази цел за промяната, която младите хора искат, не е достатъчна. Следващата голяма стъпка са честни избори и честни изборни правила, което според мен е достатъчно основание за следващ протест.

Това заяви председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в „Денят започва“ по БНТ. Според нея 100-процентовото машинно гласуване е универсалното оръжие срещу купения вот.

„Нека да припомня, че на 11 юли 2021 г. се проведоха избори изцяло с машини. Това са изборите, в които нямаше недействителни бюлетини, в които нямаше жалби и нямаше оплаквания за откраднати гласове.“ – заяви Манолова.

По нейни думи, машинното гласуване изцяло елиминира субективния фактор – „всички партийни ръчички, които са настанени в секционните избирателни комисии, нямат роля да пренареждат купчинки бюлетини.“

Манолова беше категорична, че подобна промяна е изпълнима в кратък срок, защото техниката вече е налична: 12 837 машини са собственост на държавата и нито тепърва ще се правят обществени поръчки, нито ще се въвежда непозната технология.

Тя предупреди, че партиите, които откажат да променят правилата, ще понесат политическа цена: „всяка една партия, която се заинати да не прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори.“

В разговора Манолова постави и темата за поскъпването, като заяви, че разминаването между това, което гражданите виждат, и реакцията на властта е очевидно: „Очевидно само правителството и контролните органи, които те си избраха, не виждат бруталния скок на цените.“

Бившият омбудсман припомни, че единственият внесен законопроект за цените е изготвеният от нея и екипа ѝ Закон „Антиспекула“ с мерки за контрол на цените на основни хранителни продукти, стоки от първа необходимост, лекарства, горива, мобилни услуги, банкови такси.

Манолова заяви, че според направено от екипа ѝ проучване държавите в еврозоната предприемат мерки за контрол на цените: „Две неща са категорични и повтарящи се във всички държави. Първо, цените се качват при влизане на еврото. И второ, държавите предприемат мерки за контрол на цените.“

„В случай, че представителите на ГЕРБ пазаруват само от парламентарния бюфет с депутатското кюфте и не са видели какво се случва в супермаркетите, могат да отворят сайта Antispekula.bg и да видят какво е реалното поскъпване.“

Председателят на Изправи се.БГ показа сравнение на средните цените за 2024 г., по данни на НСИ, и цените към 14 декември от над 130 търговски вериги:

1 кг. картофи – от 1,65 лв. на 2,51 лв. = 52% ръст

1 кг. краставици – от 3,35 лв. на 6,54 лв. = 95% ръст

1 кг. ябълки – от 2,19 лв. на 3,46 лв. = 58% ръст

1 кг. сирене от краве мляко – от 13,66 лв. на 18,70 лв. = 37% ръст

1 кг. кашкавал – от 19,19 лв. на 24,96 лв. = 30% ръст

1 бр. яйце – от 0,43 лв. на 0,57 лв. = 33% ръст

1 л. олио – от 2,92 лв. на 4,12 лв. = 41% ръст

Според нея втората задача на настоящия изчерпан парламент освен промените в Изборния кодекс е приемането на Закона „Антиспекула“: „След протестите на младите ще дойдат протестите на гладните със сопите.“

