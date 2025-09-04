Мая Димитрова: КЗП и КЗК работят в синхрон, за да защитават правата на гражданите

Управленската програма е за пълен 4-годишен мандат.

Правителството работи добре и това се вижда. Разрив в отношенията между партньорите в управлението няма.“ Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Мая Димитрова пред Bulgaria ON AIR.

Според народния представител мотивите на поредния вот на недоверие са безпочвени. „ПП-ДБ от дълго време говориха, че регулаторите са с изтекъл мандат и трябва да бъдат сменени. Те бяха в управлението и имаха възможност да го направят. И когато това започна да се прави, искат вот на недоверие. Трябва да уточнят помежду си, следва ли органите с изтекъл да бъдат сменени или не“, посочи Димитрова.

По темата за дейността на КЗП и КЗК тя коментира, че двете комисии изпълняват функциите си и работят синхронно във връзка с предстоящото приемане на еврото, защитавайки правата на гражданите и потребителите. „За първи път от много време насам Комисията за защита на конкуренцията наложи глоба на една от големите търговски вериги, защото не е спазила закона“, подчерта народният представител от левицата.

В качеството си на председател на Комисията за превенция и противодействие на корупцията, Мая Димитрова увери, че още тази седмица ще бъде разгледан доклада на номинационната комисия и ще се пристъпи към следващата стъпка по процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията. По думите ѝ всеки един от кандидатите е попълнил декларация за конфликт на интереси и всичко се е протекло според правилата.

Според Димитрова има нужда от промяна в законодателството относно КПК и КОНПИ. „Много ясно трябва да бъдат разписани правомощията и задълженията на тези комисии, за да не се дублират функциите им“, смята тя.

„Твърдо сме против изземване на правомощията на президента по отношение назначенията в службите“, каза още Мая Димитрова.

