Манолова за доклада за зоните за паркиране: В 7 страници прегазва 5 закона

Законът „Антиспекула“ е единственото решение за цените

„Заклинанията от телевизионните студиа на всякакви експерти и на представители на властта, че видите ли, цените били под контрол и потребителската кошница била поевтинява с един лев са абсолютно нелепи. С екипа ми направихме сайта Antispekula.bg и сравняваме цените от началото на юни. Сравнявайки цените с тези от 2024 г., млечните продукти, кашкавала и сиренето са поскъпнали с над 50%, яйцата и маслото – с над 30%.“

Това заяви председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в предаването „Лице в лице“ по bTV. По нейни думи, ръстът в цените се вижда от всеки и не обхваща единствено цените на храните и стоките от първа необходимост. Като пример тя даде аптеките, в които, особено в есенния сезон, цените на всякакви аналгетици, сиропи и спрейове растат главоломно.

Според бившия омбудсман единственото предложение за справяне с ръста в цените е Законът „Антиспекула“, внесен в парламента преди месеци и предлагащ конкретни мерки – максимални цени, пределни надценки, връщане на опредени цени към предходен период.

„Законът е написан след детайлен анализ на европейската практика и особено на страните, които са част от еврозоната. Опитът на тези държави показва две неща при приемане на еврото. Първо, цените неизбежно се повишават. И второ, преди това държавите предприемат конкретни мерки да овладеят цените.“ – коментира Манолова.

Относно решението на Столичния общински съвет за двойно увеличаване на цените за паркиране в синя и зелена зона, както и тяхното разширяване, председателят на Изправи се.БГ посочи, че в седем страници доклад към решението си СОС е прегазил 5 закона, собствените си процедурни правила и ощетява 2 милиона столичани.

„11 млн. лв. ще струва прилагането на това решение за приближени фирми и две трети от столицата се превръщат буквално в платен паркинг, като зелената зона стига до 900 метра от Околовръстния път.“ – поясни тя.

Манолова припомни, че КЗП се е самосезирала за решението, тъй като то е в разрез и със Закона за въвеждане на еврото. Поради липсата на финансова обосновка то се счита за необосновано и санкцията, която ще платят столичани, е 2 млн. лв.

„Призовавам КЗП, ако наистина имат кураж, да се възползват и от друго правомощие, което имат – да спрат изпълнението на това решение. Всъщност, тъй като не вярвам, че това ще се случи, с моя екип написахме жалба, която ще подадем в Административния съд, с която искаме съдът да обяви за незаконно това решение.“ – призова Манолова.

По нейни думи, ако сметнем, че за 15 години въведена „зона“, близо 40 млн. лв. годишно прибира Центъра за градска мобилност, това са 600 милиона лева. Последният построен паркинг за 150 места в Надежда струва 1 млн. лв. Следователно, ако средствата са се разходвали целево, това би означавало София да има 600 платени паркинга.

„По този начин Столична община се превръща в спекулант, защото превалутирането 1 лв.-1 евро евро е характерно за спекулантите, които би следвало да бъдат заклеймени. Какъв пример дава Столична община? Това развързва ръцете и на недобросъвестните търговци да повторят примера ѝ.“ – коментира председателят на Изправи се.БГ.

Facebook

Twitter



Shares