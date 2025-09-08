Манолова: След решението на ВАС топлинните счетоводители да преизчислят изравнителните сметки

Правителството да изтегли законопроекта за ВиК

„Законопроектът за ВиК не решава нито един от съществуващите проблеми в сектора, но създава нови и най-вече за българските потребители. Опитът да бъде въведена новата такса водомер за достъп до вода, за отвеждане на вода и за пречистване е нагъл, защото по този начин онези 260 000 българи, които живеят на воден режим и имат проблеми с безводие, онези десетки хиляди, които получават негодна за пиене вода от своите водопроводи и онези собственици на над 1,6 млн. необитаеми имота, каквито според НСИ има в България, ще бъдат натоварени с нова такса. Те няма да ползват вода, от чешмите им няма да тече вода, но ще плащат три такси за водомер.“

Това заяви председателят на Изправи се.БГ Мая Манолова в предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“. Тя допълни, че на фона на нарастването на цената на водата, която в някои области достига 7 лв./куб. м, новата такса водомер превръща правото за достъп до вода в лукс, защото вода ще ползват само тези, които могат да я платят.

“Настояваме минимумът вода от 3 куб. м, определен от световните стандарти, да се плаща на минимална цена от домакинствата”

Манолова припомни, че това е шестият опит да се прокара проекта на закон за ВиК от 2020 г. насам.

„В него не пише абсолютно нищо за подкрепа на вече появилата се армия на водно бедни след армията на енергийно бедните, за които по всички международни и европейски стандарти трябва да бъдат предвидени водни помощи. Нито дума за компенсациите и обезщетенията, които би следвало ВиК операторите да плащат на потребителите в случаите, в които не ги снабдяват с вода и с месеци са на воден режим.“ – коментира бившият омбудсман.

По нейни думи, в законопроекта не се предвижда решение и на наболелия проблем с т.нар. „такса за общо потребление“ в сградите етажна собственост, защото чрез нея коректните платци плащат сметките на тези, които не плащат или крадат вода, или за течовете в системата.

„Затова настояваме Министерският съвет да изтегли този ощетяващ българските граждани закон, който е циничен в условията на наистина сериозна криза в страната, свързана с безводието.“ – категорична беше Манолова.

По повод на решението на ВАС за спиране на изпълнението на формулата за изчисляване на „сградна инсталация“ Манолова припомни, че именно заради незаконното ѝ присъствие в изравнителните сметки на столичани от Изправи се.БГ са помогнали на десетки граждани да подадат възражения до топлинния си счетоводител до 31 август.

„Наистина изравнителните сметки за парно са незаконни, защото вече окончателно прилагането на формулата е спряно от съда. Топлинните счетоводители да преизчислят сметките на абонатите на „Топлофикация“ – ще следим дали ще го направят или отново ще се държат като богопомазани и структури, които са над закона.“ – заяви председателят на Изправи се.БГ.

Манолова добави, че настаналият правен хаос и вакуум в момента се дължи на министъра на енергетиката, който, въпреки отмяната на формулата от ВАС още на 25 февруари, се опита да я върне.

„Ако топлинните счетоводители не преизчислят сметките на столичани без сградна инсталация, ще ги принудим чрез завеждането на колективни искове срещу тях.“ – категорична беше тя.

