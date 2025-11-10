понеделник, ноември 10, 2025
Последни:
Политика

Манолова: Не е вярно, че депутатите са озаптили мобилните оператори

Редактор

Трите телекома се отказаха от едностранната индексация, веднага след като заведохме колективни искове срещу тях.

Вместо това обаче заложиха увеличаването на цените по друг начин: при сключване на двугодишните договори увеличението на цената през втората година е предварително фиксирано. Тоест цената ще расте без едностранна индексация, а гражданинът няма как да противопостави на това.”

Така Мая Манолова коментира промените в Закона за електронните съобщения, приети от парламента през изминалата седмица в своя позиция в социалните мрежи.

Бившият омбудсман припомни, че депутати от всички цветове са се похвалили възторжено с твърдението, че потребители нямало вече да се плащат неустойки, когато поискат прекратяване на договора заради едностранна индексация на мобилната услуга.

“Или казано с други думи, поправката, с която се хвалят депутатите, е напълно безсмислена – тя не прегражда възможностите на мобилните оператори да си вдигат цените.” – заяви Манолова.

По нейни думи, трябва да се приеме Законът “Антиспекула”, който предвижда цените на мобилните услуги да се замразят до нивата към 1 януари 2025 г. и да се забранят всякакви видове неустойки – за предсрочно прекратяване на договор, за връщане на отстъпки за тарифните планове и мобилните устройства при предсрочно прекратяване, както и за невърнато в “търговски вид” оборудване, както и предварителното плащане за събиране на суми от колекторски фирми, от което граждани се жалват непрекъснато.

Интересно от мрежата

Вижте още

 Константина Петрова: Абсурдна „такса водомер“ – поредният удар по българските граждани!

Редактор

Иван Таков: Радвам се, че всички политически групи в СОС най-накрая осъзнаха необходимостта от общинско предприятие „Чистота“

Редактор

Цончо Ганев: Борисов е на кръстопът – или сваля правителството, или става никой

Редактор

Pin It on Pinterest