Манол Пейков, ДБ: Борисов или Пеевски?! Само това ли ни е изборът?!

Манол Пейков, ДБ, пред Илиана Беновска в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 20-ти септември 2025 година.

Беновска посрещна Манол Пейков, който се пошегува, че ДБ са букви на имената на управляващите, а пък партия ДБ са малкото дб.

ДБ – Делян и Бойко или Да, България?; Колите на Пеевски vs културата на България

“Какво значи държава с голяма “Д”?” попита водещата, а Пейков отговори, че вече се вижда от всички и сподели, че Калин Манолов е публикувал в социалните мрежи колата, с която Пеевски се придвижва, купена с пари от българския народ – 954 000 евро, 10-та степен на бронировка. Политическият журналист показа тениските, които преди време подаряваше на своите събеседници – Harward law, just kidding, а Пейков отвърна, че Василев и Петков в действителност са завършили университета, е който и самият той е учил. Беновска отвърна с who knows, а Пейков заяви, че има публични записи на всички учили там. Новата тениска на предаването е – “Не искам повече така!”, а депутатът от ДБ сподели, че това му е водеща мисъл от 2013 година, когато се е политизирал.

По темата с колите Пейков добави, че Пеевски използва две държавни коли на обща стойност 4 милиона лева и отделно има лично БМВ. Третата държавна кола се използва от президента. “Преди 2 години по изфабрикуван според мен сигнал, че има заплаха за живота на Пеевски от ГРУ на Русия, една междуведомствена комисия реши, че има нужда да го пази НСО, две дузини барети. Отварят му вратата като пристигне, затварят след него. Аз го виждам всяка сутрин и това е символът на завладяната държава. Това е един редови депутат, също като мен, по ранг сме равни. Човек, който всеки ден се обажда на министри, по неговите собствени думи и Даниел Митов в “Панорама” не отрече” коментира Пейков. Той сподели, че всяка година има разправии за участието на България на панаира във Франкфурт и Лондон – двете най-големи книжни изложения и за участие на тях са нужни около 100 000 евро за една година, а милионите за колите на Пеевски се равняват на над 20 години участие на България на изложенията. “Поставям съм този въпрос, когато ремонтирах т.нар. Зала Света София, в която заседаваме в парламента – 160 милиона евро – за 4 човешки живота напред това може да финансира половината българска култура. Тъжното е, че културата никога не е във фокус, а културата ни помага да си отговорим кои сме ние, що сме на тоя свят, защо сме част от тази земя, какви сме, какво е нашето историческо минало. Културата и образованието са нещата, които евентуално ще ни вкарат в правия път в този живот или следващия” подчерта Пейков. Беновска коментира, че може да се поръча самолет на Пеевски, защото изобщо не го интересува никой. “Чест прави на колегите от ПП, че направиха тази акция от 8 души и с 4 коли – 200 или 300 полицаи бяха направили шпалир, за да може да мине специалният депутат Пеевски. Това е тъжната истина. Няма нужда от коментар” заяви депутатът от ДБ.

Беновска пожела да изгледат част от коментара на предаването днес.

Беновска: Борисов VS Пеевски – боят настана?!

Малка България. Малко население. Малка смелост у народа.

Масивни управляващи – Бате Бо – Бойко Борисов и Момчето Феномен на Доган – Делян Пеевски.

„САЩ нямат капацитет да излъчат посланик в България.“

Това умотворение изрекли от ГЕРБ Йорданка Фандъкова, председател на външната комисия в НС и министърът на външните работи Георг Георгиев. На въпрос на Ивелин Михайлов къде е американският посланик. Това изтече от – кой знае защо – закрито заседание?!

Малки партийки носят шлейфовете на Масивните на върха – “Възраждане” на Костадин Костадинов вече е наритана от Борисов.

14-ти септември 2025

Бойко Борисов: Това, че по тази магистрала ви заведохме в еврозоната, в Шенген, сега министрите чудеса от храброст правят, за да падне и падна сега мониторинговият механизъм на ПАСЕ, и всичко това ги дразни! Какво предлагат? Да се прегърнат с „Възраждане“! „Възраждане“ протестират срещу европейския ни път. И тяхното лицемерие и това, че въобще не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука, изобщо не ги интересува, нямат план. Техният план е да разрушат без никакъв план какво да съградят! Никакъв! Вие виждате, те на протест отиват и се сбиват помежду си! Те на сватба или кръщене да отидат ще се сбият.

ИТН на Слави стават вече само за читалищни сценки. Е, помним как Тошко излезе на трибуната с тениската на Беновска пита – К2 HARVARD IAW JUST KIDDING и дръпна пламенна реч – да го видим и чуем.

Тошко Йорданов – с тениската на Беновска HARVARD LAW, JUST KIDDING, на трибуната в НС

След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на ПП, ДБ и БСП и президентът Радев ще насрочи избори, Тошко Йорданов от ИТН излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска HARVARD LAW, JUST KIDDING.

Беновска подарява тениската HARVARD LAW, JUST KIDDING откакто ПП са на власт.

JUST KIDDING означава ПРОСТО СЕ ШЕГУВАМ. ПП ли се пошегуваха с България? Или България сега ще се пошегува с ПП?

От 10 години Беновска задава въпроса: Кой и на какво основание Иска, но и Може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне?

Иначе Ива Митева, ИТН, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов. Шоуто на Слави продължава!

И.д. председател на парламента Мирослав Иванов си „глътна езика“ и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично.

Какво ли е НЕприличното на тениска с надпис HARVARD LAW, JUST KIDDING?

БСП и у Син Дзинпин да се отъркат в Китай, пак не нацелват социалистическото Ляво, макар че пуснаха клип – Завий на ляво, помните ли го?

Доган се опитва да се възроди в АПС… Дали ще успее?

Илиана Беновска: Исках да кажа, че феноменът е, че Доган ще създаде две партии, както казахте вие, но аз изведнъж видях ролята си на гражданин, като участник в референдум. Дали имате право вие, ето я тази учредителна декларация, да създадете втора партия и аз без да съм ваш член да се подпиша под някаква? Кажете къде е този, не само на мен, но и на хората, документ да подкрепя създаването на тази партия? Това за мене наистина е форма на референдум. Не изразявам членство, изразявам позицията си на гражданин, че тази партия трябва да продължи да съществува с идеологията, с която е създадена! Защото аз първа нарекох ДПС национално отговорна българска партия! И ДПС, няма аз да съм автора на тази мисъл, то е известно, ДПС Доган е гарант за етническия мир на Балканите! Разбира ли какво Ви питам? Къде мога да се подпиша, като гражданин, да подкрепя създаването на тази партия? И това с какво ме обвързва?

18-ти септември 2025

А Ивелин Михайлов и Делян Пеевски го дадоха „По любовному“…

Ивелин Михайлов: Днес имаше първа комуникация между мен и Делян Пеевски. разминавайки се в коридорите на НС, той беше обграден от 5-6 охранителя, както винаги, разминаваме се, изминаваме 5-6 крачки и той в гръб с възможно най-нежното гласче ми каза „мишка“! Или това, което е първата дума на Делян Пеевски към мен, е с нежен глас да ми каже „мишка“! Не знам дали това беше все едно като към любим човек или обида. Но следващия път искам да му кажа как се прави на улицата. Казва на охраната да се махне, застава срещу мени и ми казва – ей, мишка! За да може аз да му кажа – кажи бе, прасе!

18-ти септември 2025

Бойко Борисов не гласува за своя кабинет.

Бойко Борисов: Защото само преди 7-8 месеца, след седмия или осмия пореден избор, всички се чудехме как да направим правителство, всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не са свикнали лидерът им да не е премиер. Трудно им е. Но за да има някаква стабилност го направихме.

18-ти септември 2025

Делян Пеевски ще прави Държава с главно Д.

Делян Пеевски: На тези хора вчера им свършиха мотивите. Най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия. Аз ще правя държава с главно Д! Няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили! Ти си взел, пачките са ти носили. Найо, приключихте, ще си търсиш друга работа! Приключиха тия крадци, но да имат да ти плащат от краденото! Ще има държава с главно Д! Приключихте!

17-ти септември 2025

А президентът Румен Радев пророкува:

Румен Радев: Когато говорим за вотове трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на избирателите и създадоха тази управляваща коалиция. Тя обслужва, както виждате, само една политическа сила, която овладява не само мандатоносителя, но и цялото управление. Но прави впечатление самоувереността, бих казал самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозицията. Но тази самоувереност, това самодоволство може да бъде измамно. Защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, тя зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте!

Но. Петият вот на недоверие не мина.

19-ти септември 2025

И Борисов показа на Пеевски кой командва парада!

Медия: Тогава правителството ваше ли е, или на г-н Пеевски?

Бойко Борисов: Правителството е на България! Много трудно сглобено след 8 избора. То не е на ГЕРБ, то не е на Пеевски, то не е на БСП, то не е на ИТН. И всички такива въпроси да ги отправите преди 8-9 месеца. И тук имате основание, защото никой от нас няма право да говори „аз“, „аз съм гарант“, „от мен зависи“! Защото всеки от нас може да го каже.

Медия: Това критика към Делян Пеевски ли е?

Бойко Борисов: Критика към Пеевски е!

Медия: Как ще коментирате думите му, че ще прави държава с главно Д?

Бойко Борисов: Тя държавата се пише с главно Д, какво да критикувам?

Медия: Как го тълкувате?

Бойко Борисов: Единственото, което мога да критикувам, е когато всеки от нас може да има самочувствие, но когато това самочувствие започне да ти се струва, че всичко зависи единствено и само от теб, да го предадеш по този начин на обществото е тежък негатив.

Медия: Явно обаче Пеевски има план, ще му позволите ли да прави държава с главно Д?

Бойко Борисов: Аз няма да отговарям на въпроси, по които съм си казал ясно позицията, че когато самонадеяността стане такава, че започне да пречи на всички, всеки изпада в ситуацията да излиза и да говори „аз ще направя това“, „от мен зависи всичко“! Не сме си самодостатъчни, така е конструирана в момента цялата политическа система. И Радев не си е самодостатъчен. И да направи партия, да видим, ако направи. Защото и той не е нов в политиката.

19-ти септември 2025

Делян Пеевски се опита да го играе срещу Бойко Борис „Империята отвръща на удара“. Ама, май, няма да му се получи…

19-ти септември 2025

Медия: Г-н Борисов отправи критики към Вас, защото звучите самонадеяно, „аз гарантирам“! Как ще отговорите?

Делян Пеевски: Г-н Борисов най-важното днес, е да нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да приключи случая с водата. Очаквам да се отчетат какво правят, с ясен график, защото хората нямат вода. Това е работата на г-н Борисов!

Медия: Самоуверен ли сте г-н Пеевски, прекалихте ли?

Делян Пеевски: Вижте, аз имам дълг към хората да свърша работа и ще я свърша!

Медия: Защо не отидете при хората?

Делян Пеевски: Аз съм постоянно при хората, а вие бъдете в Белград!

Медия: Какъв е планът ви за държавата с главно Д, с какви хора, как?

Делян Пеевски: Ще го видите на практика. То и се случва. Всеки ден разговарям с министрите, всеки ден поставям темите, които ми поставят хората в страната. Може да се каже, че в момента ДПС Ново начало е единствената партия, която е при хората. Очаквам същото и от другите. Тъй че гарант за хората, че това правителство ще работи, ще бъда аз. Както виждате, как оцелява това правителство? Оцелява благодарение на мен! Защо? Заради хората, не за нещо друго! Иначе виждате резултатите на моята партия, никой не е по-подготвен от мен за избори, но избори няма да има!

19-ти септември 2025

А Ивелин Михайлов пък показа на Борисов и Пеевски държавническо мислене

Ивелин Михайлов: Вчера видяхте, че нашата прогноза се сбъдна и част от ГЕРБ се отцепи и не гласува. Това беше именно Бойко Борисов. Имаше и други хора, които имаха желание да променят своя вот, но явно, че вътрешно не са успели да преборят задушаващата хватка, която има от страна на Пеевски към ДПС. Виждаме повтарящия се сценарий, същата съдба като Ахмед Доган сега отива при Бойко Борисов. Той обаче се бори по-отрано и във вчерашното си изказване имаше три ключови момента. Първият беше, че си е дал партията под наем. Второ, той отказа да гласува в този вот на недоверие, с което отказа да подкрепи правителството, което според него не работи както трябва, това е точно посланието. И трето, че той би облякъл фланелка в подкрепа на Благо Коцев, защото той също смята, че КПК е превишила правомощията си и той стои неправомерно в ареста. Когато това го каже лидерът на най-голямата партия, това означава много и би трябвало да е във всички медии в страната. Защото той твърдо казва, че КПК действа под натиска на някой друг. Днес обаче, благодарение на неговото изказване виждаме натиска на кой е. Той е на Делян Пеевски. В неговото изказване той казва, че не може един човек да владее нещата, че той може да управлява самостоятелно. После видяхте какво каза Делян Пеевски, аз не съм виждал такова отношение към Бойко Борисов до този момент. Той буквално му каза – мълчи и иди нареди на министър-председателя еди-какво си! Или Пеевски вече раздава заповеди и на Бойко Борисов, скастри го публично! И Бойко Борисов, ако му е останала някаква чест, той трябва да вземе някаква позиция. Това не е Борисов, когото познаваме! Това не е човека, който като малко куче да го сритат и то отива в ъгъла да скимти. Трябва да видим останал ли е лъва Борисов, или се е превърнал не в пудел, а в пекинез на Пеевски. Сега Бойко Борисов каза, че търси вариант да се махне това правителство и какъв е вариантът България да продължи напред. Има вариант и това е идването на президента. С президента има партии, които ще образуват мнозинство. Борисов може да е истинска опозиция и да покаже каква трябва да бъде опозицията. И Пеевски да бъде изхвърлен от политиката. Така че има вариант при едни нови избори да се промени политическата обстановка. Не сме в безизходица. Никога не сме били в такава добра изходна позиция. С идването на президента на първо място може да имаме човек, който да представлява България международно. Делян Пеевски с този изказ на квичащо прасе не може по никакъв начин да има външнодипломатически отношения с него. Този човек се държи брутално. Този човек се намира на върха на държавата, той обижда. В момента в залата по време на декларация и показване на снимка на майка с тримесечно дете, хора от ДПС казват на Денков – мишко, слизай оттам, изчезвай! Това е най-ниското ниво на НС, което аз съм виждал от 48 години. Никоя външнополитическа сила няма да се обвърже с Делян Пеевски. България е осъдена на изолация. Виждате, че нямаме американски посланик. Причината за това да няма посланик на най-мощната държава е, че те няма желание да разговарят с управляващите в България.

Медия: Къде останаха интересите на България?

Ивелин Михайлов: Интересите са при президента Радев, най-доказаната политическа фигура!

Медия: Бихте ли подкрепили партия на президента Радев?

Ивелин Михайлов: 100% бихме подкрепили партия на Радев и вярваме, че ще има между 70 и 100 депутати, което ще реши този проблем и ще разсече възела на политическата криза в България.

Медия: Виждате ли ГЕРБ в такова мнозинство?

Ивелин Михайлов: ГЕРБ не!

Такива ми ти работи…

Но, лично аз, НЕ ИСКАМ ПОВЕЧЕ ТАКА!

ДАНС with me; Пеевски с бутонки – Борисов с цвички

“Искате ли повече така? Какво прави ДБ в политиката?” попита Беновска. Пейков отговори, че се е политизирал 2013 година – нощта на белите бусове – символна нощ, защото превземането на България е било в ход и голямата метафора ДАНС with me отново е била свързана с Пеевски, който тогава е изгрявал на хоризонта. “Помните ли в КТБ колко беше голям кредитът му – около 100 милиона. Той се изпари. Тези пари, които той е взел от КТБ, са същите, които сега раздава на собствените си избиратели. Помните ли майка му като беше шеф на тотото – уникален случай, в който два поредни дни тиражите бяха с абсолютно еднакви 6 числа. Шансът е колкото няма толкова галактики в небето. Това са парите на хората, с които Пеевски започна своята кариера и по брутaлeн начин овладя държавата. Има талант, свръхактивен е, успява да оплита хората в мрежите си като надарен от природата паяк. Оплел е и доскорошната главна фигура в държавата г-н Борисов. Вчера го делна, но забелязахте ли колко деликатно стъпва Борисов. Пеевски върви напред с бутонките, а Борисов с цвички. Мисля, че е много зависим от Пеевски” коментира Пейков. Той припомни, че ДБ в началото на годината първо са преговаряли с ГЕРБ и Борисов за съвместно правителство, но разделителната линия е била кордонът около Пеевски, от която са се опитали да го откопчат. “Борисов е прав, че никой не е самодостатъчен и ние в нашия пик от 22 % не можем да оправим сами държавата. Имаме два фронта на сражение – вътрешнополитически – ние се появихме като антитеза на ГЕРБ, заради корупцията, но тогава се случи войната в Украйна ѝ геополитическият ни вектор е по-важен. В корумпирана държава съм се научил да живея, но в несвободна няма как” каза депутатът от ДБ.

Пътят към Европа; “Възраждане”

“А как живеете в корумпирания ЕС? Тази Урсула фон дер Лайен и нейният съпруг и брат – 3 трилиона от Пфайзер и сега отново ни зареждат” попита Беновска. Манол Пейков подчерта, че всякаква антиевропейска реторика за него е неприемлива, защото мечтата на българина от времето на Левски, Ботев, Каравелов и Раковски е пътят на Европа и благоденствие за България, а не прегръдката с Русия. “Всички тия неща, които се бълват срещу Европа, са свирепи опорки, сковани в мазетата на ГРУ” заяви депутатът от ДБ. Беновска го попита дали вярва, че има ковид, а той потвърди и каза, че 28 негови познати са починали от ковид, но не би искал да коментират теми, по които имат диаметрални различия. Пейков сподели, че неговата мечта е България да се управлява по прозрачен начин, да има свобода, демокрация за неговото дете – свобода на придвижване, свобода на изразяване. “Цончо Ганев не ме поздравява, но аз го. Това е разликата между нас и тях. Те са агресивни и готови, ако ни видят гърба и знаят, че са безнаказани, да ме удушат. Няма да им мигне окото. Един колега в кулоарите ми каза без да се шегува – Маноле, много си ни симпатичен и затова като вземем властта ти ще стигнеш до Белене, а другите ще ги убием на място, а пък ти поне жив и здрав ще стигнеш до Белене. Тъжното е, че така се е случвало след 9-ти септември. Костадинов като ме види, свежда поглед, защото знае аз какво виждам в очите му – всичките му лъжи и подлости. Той ме заобикаля. Опитва се да го облече в това, че съм бил пияница и клошар. На 3-ти октомври е делото ми – ще видим кой и какво е. Ходих на психологическа експертиза, аз пия 300 гр алкохол на година, ако ми се съберат – два пъти в годината, ако има сватба или кръщене. Това е опит за типично по КГБейска схема за разрушаване на личността – повтаряне на една лъжа хиляди пъти” коментира Манол Пейков. Беновска отбеляза, че понякога се държи странно и различно от етикета. Депутатът от ДБ сподели, че майка му е казвала, че не пие, защото е пияна по рождение и е била жена в един мъжки свят, който трябва да овладее. Той коментира, че Възраждане се скандализират от това, че ходи по-свободно облечен, защото ума го няма и тях ги посрещат и изпращат по дрехите.

Беновска пожела да изгледат видеото с избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС през 2013 година.

14 юни 13-та

Преди 10 години, на 14 юни 13-та, в залата на 42 НС, председателят Михаил Миков обяви:

Пламен Орешарски: Уважаеми дами и господа, на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за ДАНС предлагам за председател на агенцията да бъде избран г-н Делян Славчев Пеевски! Гледам на днешното предложение за назначаване на ръководител на ДАНС като на стъпка от цялостния процес на реформиране на тайните служби.

Михаил Миков: Решение за избор на председател на ДАНС – Народното събрание на основание чл. 84, точка 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал.1 от Закона за ДАНС и по предложение на министър-председателя на Република България реши – избира Делян Славчев Пеевски за председател на ДАНС! Моля режим на гласуване! Не виждам вдигнати ръце, прекратете гласуването и посочете резултат! Гласували 204, „за“ 116, против 87, „въздържал се“ 1! Г-н Делян Пеевски е избран за председател на ДАНС!

Делян Пеевски: Кълна се при изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България е да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения, като се ръководя от интересите на държавата и принципите на независимост и обективност! Заклех се!

Беновска: В кулоарите настъпи „турбуленция“! Всеки искаше да чуе и види Пеевски. Само аз успях на го догоня и запитам.

Илиана Беновска: Може ли да кажете, г-н Пеевски, с каква задача влизате в ДАНС?

Делян Пеевски: Има време да кажа.

Илиана Беновска: Сега го кажете, защото това е най-важния въпрос за обществото!

Делян Пеевски: Вече агенцията повече ще работи, отколкото да говори! Няма да коментирам, ще ме съдите по делата ми!

Илиана Беновска: Няма да Ви съди никой, ние искаме да Ви аплодираме! Кажете, за какво да Ви аплодираме!

Делян Пеевски: Ще видите, има време!

Илиана Беновска: Как се получава сливането между парите и тайните служби, заедно с парламентарната власт? Ще ми отговорите ли?

Делян Пеевски: Няма да коментирам, г-жо Беновска!

Илиана Беновска: Моля Ви, отговорете!

Делян Пеевски: Нали, може да не ме блъскате!

Илиана Беновска: Блъскат ме мен, не го правя нарочно! Може ли да кажете, все пак, каква ще бъде програмата Ви?

Делян Пеевски: ДАНС вече ще работи! Няма да се говори само, каквото беше в миналото!

Илиана Беновска: Как ще работи? С разчистване на сметки с финансовите противници ли?

Делян Пеевски: Със сигурност няма да има разчистване на сметки! Ще работя само за държавата и за нейните граждани!

Илиана Беновска: Как точно?

Делян Пеевски: Ще видите по действията ми!

Илиана Беновска: Вие, отсъствахте в миналия Парламент – в целия мандат! Сега станахте много активен! Това ли беше цената?

Делян Пеевски: Г-жо Беновска, ако обичате!

Илиана Беновска: Успех Ви желая, г-н Пеевски!

Овладяване на всички институции от Пеевски; Домова книга

Пейков коментира смеейки се, че още тогава Пеевски се държи, въпреки че е все още политически неопитен, но положението в държавата оттогава досега е изцяло овладяно. “На Борисов и Пеевски им хареса нашата форма на съпредседателство в ДБ, та и те решиха ГЕРБ да го управляват така, но е много неравностойно” каза Пейков. Беновска отбеляза, че Борисов е заявил, че е дал ГЕРБ под наем и попита кой плаща наема, а депутатът от ДБ отговори, че навремето Ахмед Доган е бил наел ГЕРБ и сега Пеевски ходи по неговите стъпки и държи и моркова, и тоягата. “Те го отгледаха, нахраниха го, а той си изяде родителите и е на път да глътне цялата държава. Той има свръхидеи и фиксидея да бъде премиер. Видя как го гласуваха през 2013 година, въпреки че цялата държава беше на нокти. Една от малкото неовладени институции Статистическият институт има избран ръководител по прозрачен начин и дори и да не е на мястото си не е това начинът – да смениш целия закон заради един човек и да го овладееш” коментира Манол Пейков. Беновска го попита за лицето, назначено за заместник-омбудсман, а депутатът от ДБ каза, че разговорът му с нея в комисията е бил много интересен, защото навсякъде пише, че тя има обвързаности с определени кръгове и конкретно с Пеевски. “Казах ѝ, че в момента има правителство на малцинството, защото АПС се оттеглиха и мнозинството зависи от златния пръст на Пеевски и ако той си нареди схемата във всичките регулатори, утре може да духне правителството, а тя отговори, че тези неща не ги разбира, защото е държавен служител. Тогава къде се буташ в политиката? Как може да напускаш високия си ранг в КЗП, за да се натикаш за заместник-омбудсман? Тя 15 години се е движила по стълбицата нагоре и изведнъж скок надолу, щото това е една от позициите, от които може да бъде избран премиер” разказа Пейков. Той подчерта, че са искали в преговорите с ГЕРБ редовното правителство след приключване на парламента до следващите избори да продължи да си изпълнява функциите, за да няма служебни избори, смяна на кадри, разместване, но ГЕРБ са казали не, но е ясно, че трябва да се направи нещо, защото за 4 години 7 избора се е видяло, че не може да се избират случайни хора и затова са ограничили позициите, от които президентът може да избира, до такива, които се предполага, че се заемат от качествени хора, но правителството сега гледа да си захлупи позициите с мнозинство, за да може следващият служебен премиер да е техен.

“Колко ви е сега рейтингът, макар че не вярвам на проучванията?” попита Беновска, а Пейков отговори, че и той не вярва, защото НСИ е овладян. Водещата веднага подчерта, че преди те са го владели, а депутатът от ДБ каза, че това не е така, защото те се опитват да освободят институциите и е в политиката, защото иска по-прозрачен и свободен свят за собствената си дъщеря. Пейков отбеляза, че рейтингът им е същият, а единствената разлика е, че “Възраждане” са спаднали, защото единственият смисъл на тяхното съществуване е била битката за лева, която е приключила.

Единение в различието; Реториката в парламента – без ценности и истини; Ахмед Доган

Беновска сподели, че е звъннала на Пейков с желание той да ѝ издаде книга със заглавие “Ще се самоубия на 15-ти септември”, за да се привлече вниманието на хората по този начин, защото иска да се спре с езика на омразата, с простотията. Пейков коментира, че и двамата са мечтатели, но имат различна представа за пътя, по който трябва да се върви, но трябва да се търси единение, ако се приеме, че и двамата са почтени хора. “Аз мога да се закълна, че Цончо Ганев и Костадин Костадинов не мислят и една дума от това, което говорят. Това е манипулация. Същото важи и за Йордан Цонев. Вчера Цонев изговори 7-минутна реч при проблема с Пеевски, какви сме соросоиди, как сме окупирали държавата – 7 минути бълва по наш адрес и след това тръгва към собственото си място и ни казва извинявайте. Става ясно, че реториката на тия хора е разделена от реалния свят – там няма ценности и истина. Те влизат в този измислен свят, няма морал, но аз вярвам, че ти не си такава, дори да ни се различават мненията” коментира Манол Пейков. Беновска сподели, че е правила предаване в телевизия “7 дни” преди много години и гост ѝ е Йордан Цонев, тогавашна дясна ръка на Иван Костов и с излизането от ефир той ѝ казва – чакай, да се обадя на шефа, но не след дълго се появява вече като придружен на Ахмед Доган, който вече титулува като свой шеф, а вече има нов, така че за какъв морал се говори в НС. Манол Пейков каза, че се опитват да опитомят държавата, заради бъдещите поколения, а Беновска му подари книгата си с интервюто ѝ с Ахмед Доган от 1992 година. “Мисля, че трябва да му се даде кард бланш и да си върне партията, за да бъде отново гарант за етническия мир” каза водещата. Пейков отвърна, че е демократ и че всеки трябва да има право да създава партия, да има свое верую и да събира хора около себе си.

Дуриан, вместо ябълка

“Червена или зелена ябълка си в политиката?” попита Беновска, а депутатът от ДБ отговори, че не е ябълка, а дуриан – или се влюбваш в него, или го намразваш.

Кой?

“Радев, Борисов, Пеевски – какво?” попита Беновска. “От тия четирите съм за “какво” каза Манол Пейков. Беновска му пожела да прави живота по-красив и смислен и да не се увлича по високите заплати и го попита колко му е заплатата. Пейков отговори, че е около 10 000 лева, плюс допълнителни пари за асистенти, от които в действителност има нужда. “Нашата група от ДБ даваме правилен пример във всичко – почтеност, мотивация, в диалога, който се води, дори и в излишъците и крайностите. Аз съм прозрачен и не лъжа. Виждаме в Борисов и Пеевски пълна непрозрачност. Борисов се опитва да съхрани фасада, но той е опортюнист – подарява куче на Путин, после се гушка с Урсула. Искам държава, която не е авторитарна и не е монархия, да гърмят хората по границите” заяви Пейков. Беновска го попита коя държава е свободна, а Пейков отвърна, че всяка една европейска е такава и се намираме между свободата, възможността да избираш и крайната несвобода. Водещата го попита кой избира – Борисов или Пеевски, защото ДБ не са на дневен ред, а Пейков подчерта, че са в парламента и се борят.

Така завърши разговорът между Манол Пейков в и Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” в youtube ТВ Беновска пита-Радио К2, фейсбук страницата на предаването “Беновска пита”, профила Iliana Benovska, Радио К2 и Канал 3 на 20-ти септември 2025 година.

Facebook

Twitter



Shares