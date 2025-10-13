понеделник, октомври 13, 2025
Политика

Малинов разкрива: Ще воюват ли Русия и ЕС?

В проължението на разговора с Николай Малинов, генерален секретар на Международното движение на русофилите се обсъжда:

  1. Участието на Малинов в Боляшая игра и за ролята на България в двете световни войни.
  2. Сложните отношения между Русия и Европа ивероятността от сблъсък между тях.
  3. Може ли да се очаква промяна в политиката на Европа и ще се тръгне ли към Европа на нациите?
  4. Ключовото място на България по оста Триморието.
  5. Ще надделее ли здравият разум?

