Малинов разкрива: Ще воюват ли Русия и ЕС?
В проължението на разговора с Николай Малинов, генерален секретар на Международното движение на русофилите се обсъжда:
- Участието на Малинов в Боляшая игра и за ролята на България в двете световни войни.
- Сложните отношения между Русия и Европа ивероятността от сблъсък между тях.
- Може ли да се очаква промяна в политиката на Европа и ще се тръгне ли към Европа на нациите?
- Ключовото място на България по оста Триморието.
- Ще надделее ли здравият разум?