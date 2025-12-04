Левицата в Благоевград с фокус върху социалния модел и развитието на местните структури

Областният съвет на БСП – Благоевград проведе свое заседание с активен и откровен дебат за политическата ситуация в страната, състоянието на местните структури и бъдещето на партията.

Срещата бе водена от областния председател на социалистите Валери Сарандев и народния представител от района Кирил Добрев.

По покана на Кирил Добрев участие в заседанието взеха младите народни представители Атанас Атанасов – организационен секретар на БСП, и Габриел Вълков – председател на Младежкото обединение и член на Изпълнителното бюро. Началникът на организационния отдел на социалистите Пламен Владимиров също уважи форума.

В началото на заседанието Кирил Добрев подчерта, че обновлението в партията е стратегическа цел, а Благоевград е място, в което този разговор трябва да бъде воден честно и без отлагане. Той посочи, че именно затова е поканил най-младите депутати – за да чуят от първо лице мненията, критиките и очакванията на структурите.

Габриел Вълков представи позицията на БСП-Обединена левица по бюджета за 2026 г., като изтъкна, че партията е защитила социалните плащания въпреки натиска на едрия бизнес. По думите му справедливото данъчно облагане и по-голямото преразпределение са основа за устойчив модел на развитие. „Няма как собственик на голяма компания да плаща същите данъци, както хигиенистката в неговата компания“, посочи Вълков. Той допълни, че протестите в страната са насочени не към самия бюджет, а към модела на управление, а задачата на БСП–Обединена левица е да мисли стратегически и отвъд моментните емоции.

Атанас Атанасов подчерта, че голямата битка на партията е срещу неравенствата и че прогресивното подоходно облагане остава основен приоритет. Той припомни, че данък дивидент в България е най-ниският в Европа и ще остане такъв дори след увеличението. По думите му осигурителната система трябва да бъде стабилна и самоиздържаща се, а максималният осигурителен доход е инструмент, който не съществува в развитите икономики. Атанасов предупреди, че държавата не може да продължи да работи с една дванадесета от бюджета за 2025 г. и подчерта, че БСП–Обединена левица единствено е защитила социалните политики в преговорите. „За нас е критично важно да запазим социалните плащания при влизането в еврозоната и да подкрепим най-бедните хора в условията на тази инфлация“, заяви той.

По време на заседанието членовете на областната организация задаваха въпроси, отправяха критики и поставяха конкретни теми, свързани както с работата по места, така и с националната политика. Всички участници се обединиха около необходимостта от активна работа, по-силна връзка с местните структури и ясна социална посока за бъдещите действия на партията.

Facebook

Twitter



Shares