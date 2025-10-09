Кристиан Вигенин и Цветеслава Гълъбова организират конференция за психичноздравната грижа

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин и директорът на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ д-р Цветеслава Гълъбова организират конференция на тема:„Психично здраве и социална грижа в ЕС и България – правни, етични и обществени аспекти“. Събитиетоще се проведе на 10 октомври 2025 година, от 13.00ч., в Гранд Хотел „София“, зала „София“, гр. София.

Конференцията ще събере на дискусия водещи специалисти в областта на психиатрията, психологията, експерти в областта на общественото здраве и социалната политика, юристи, представители на законодателната и изпълнителната власт. Сред темите, които ще бъдат обсъдени са състоянието на психичноздравната и социална грижа в България и европейският опит, както и възможностите за интегриране на добри практики в системата на здравеопазване в България. Форумът си поставя за цел да изведе конкретни пътища за подобряване на психичноздравната грижа и за подобряването на социалната подкрепа за хората с психични разстройства.

Журналистите са поканени да присъстват по време на цялата дискусия.

