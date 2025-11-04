Кристалина Георгиева: Присъединяване на България към еврозоната
Господин министър-председател Желязков, министър Петкова, г-н Радев, скъпи гости: добро утро. В полза на нашите международни гости ще говоря на английски език.
Г-н министър-председател Желязков, г-жо министър Петкова, г-н управител Радев, скъпи гости: добро утро. В духа на българското гостоприемство и от уважение към международните ни гости, ще говоря на английски.
Скъпа Кристин, скъпи Паскал, скъпи Валдис, за мен е удоволствие да се присъединя към вас в София по този щастлив повод, в навечерието на присъединяването на България към еврозоната. За мен, като ръководител на МВФ – институцията, която изигра решаваща роля в създаването на валутния борд на България в края на 90-те години – и като българка, този трудно постигнат успех е повод за гордост и радост.
На 1 януари 2026 г. управителят Радев, който вече участва в заседанията на ЕЦБ по паричната политика, ще получи право на глас в Управителния съвет на ЕЦБ, не само по въпроси на паричната политика, но и по въпроси от областта на банковия надзор, финансовата стабилност, платежните системи и емитирането на евро, включително на дигитално евро.
И въпреки че ЕЦБ взема решения с консенсус и много рядко чрез присъствено гласуване, придобиването на право на глас е стъпка с огромна важност: България вече има пълни правомощия да участва във вземането на решения, които засягат еврозоната, а поради ролята на еврото като глобална валута, и функционирането на международната парична система.
Така че, когато на 1 януари си пожелаем „Честита Нова година“, това наистина ще бъде щастлив момент за паричната политика на България. От болезнените спомени за хиперинфлацията до дисциплината на валутните бордове и привързването на лева – първо към немската марка, а след това към еврото – от прехвърлянето на суверенитета върху националната паричната политика на Централната банка на Федерална република Германия, а по-късно и на ЕЦБ, България ще продължи да пази ценовата си стабилност, но вече с място на масата за вземане на решения.
Присъединяването към еврозоната ще остане в историята като събитие с огромна значимост за България – редом с присъединяването ѝ в Европейския съюз през 2007 година.
Какво можем да очакваме и какво още трябва да се направи?
За да разберем по-добре какво ни очаква през следващите месеци, нека разгледаме опита на последната страна, приела еврото, Хърватия, която направи тази крачка през 2023 г.
Рейтинговите агенции повишиха суверенния рейтинг на Хърватия с няколко степени, опирайки се на намаляването на валутния риск и на новопридобития достъп на страната до европейски финансови механизми за подкрепа.
- Разходите по държавните заеми на Хърватия намаляха, като бързо се доближиха до средните за еврозоната. Това от своя страна доведе до понижаване на разходите по заемите за частния сектор в страната — развитие, което стимулира кредитополучателите, но същевременно поражда нови рискове за финансовата стабилност.
- Туризмът в Хърватия, който вече процъфтяваше, получи допълнителен тласък, тъй като посетителите можеха да се възползват от удобството да не обменят пари в непозната национална валута.
- В Хърватия действително беше отчетен известен инфлационен ефект от „закръгляване“ на цените при преизчислението им в евро, който беше еднократен и в рамките на около 0,2–0,4 процентни пункта, без да се отчитат предварителните увеличения на цените, деноминирани в куни. Това повишение беше по-малко, отколкото мнозина се опасяваха, и съответства на опита на други държави при присъединяването им към еврозоната, макар че Хърватия бе първата държава, която въведе еврото в период на висока инфлация.
България е готова за еврото – още повече, като се има предвид дългогодишният й опит с валутния борд. Двойното обозначаване на цените вече е въведено в подготовка за 1 януари, наблюдението върху цените е в ход, а национална информационна кампания за прехода от лев към евро подпомага гражданите и бизнеса да се подготвят за всички аспекти на преминаването към еврото. Не е изненадващо, че има известна носталгия по националната валута – и дори известна политизация около нея.
Нека го кажем направо: България спечели от европейската интеграция и ще спечели допълнително от присъединяването към еврозоната. Планът за възстановяване и устойчивост, актуализиран съвместно с Европейската комисия, вече дава резултати. Виждаме осезаем напредък в реформите и инвестициите. Икономическият импулс е силен. Безработицата е на исторически минимум. Реалните доходи растат.
От ключово значение е, че фискалната дисциплина е запазила публичния дълг на България сред най-ниските в Европейския съюз — едва 24% от БВП през миналата година, което е малко в сравнение със средната стойност за ЕС от 65%. Благодарение на тази дисциплина страната разполага със значителен фискален резерв, който може да бъде използван за антициклична политика при бъдещи икономически сътресения.
Бих казала, че с толкова солиден фундамент — и при условие че политиката остане благоразумна — България има всички основания да очаква редица от положителните ефекти, които Хърватия вече усети с приемането на еврото. Сред тях е и засиленият интерес от чуждестранни туристи, готови да отворят портфейлите си по красивите ѝ плажове и из цялата страна.
Но вместо да се впуснем във вихъра на улично празненство, нека поговорим за това какво още трябва да се направи:
Първо, наш дълг у дома е да признаем, че добрата парична политика е необходима предпоставка, но далеч не единственото условие за сближаване на доходите с тези в ЕС.
Второ, имаме дълг към Европа, който произтича от това, че България вече има по-силен глас като пълноправен член на европейското семейство на нациите.
Нека първо видим какво се случва у дома.
Фактите са факти: въпреки че животът в България след присъединяването на страната към ЕС се е подобрил, страната не е сред най-успешните в Голямата европейска машина за конвергенция.
Когато България започна преговорите за членство в ЕС през 2000 г., нейният БВП на глава от населението, измерен по паритет на покупателната способност, беше по-малко от една трета от средния за Съюза. До 2024 г. този показател се е повишил до около две трети от средния за ЕС. Това е безспорно значим напредък, който донесе реална промяна за хората.
Но той не беше — и все още не е — достатъчен. От Чешката република до балтийските държави и Румъния, други страни се справиха значително по-добре.
Затова нека подчертаем: макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт. Предизвикателството остава на дневен ред. Сега задачата — и това трябва да бъде източник на ентусиазъм за всички българи — е да се възприеме еврото, да се съчетае с разумни политики и да се катапултира процесът на икономическа конвергенция на следващо ниво. Като минимум, нека България се стреми към устойчиво по-високи темпове на растеж, така че в рамките на следващото десетилетие доходът на глава от населението да достигне средното ниво за Европейския съюз.
Разбира се, следващият въпрос е как да постигнем това.
Както и другите страни, България е изправена пред краткосрочни предизвикателства: ръстът на заплатите изпреварва ръста на производителността, което намалява рентабилността и конкурентоспособността и води до краткосрочно повишаване на инфлацията; бум в кредитирането, включително за ипотеки, при бързо покачване на цените на жилищата; и други показатели за икономика, която в момента работи на пълни обороти.
И дори в по-голяма степен от други страни, България е изправена пред сериозни средносрочни и дългосрочни предизвикателства: застаряващо население, изтичане на човешки капитал, както и значителни нужди в сферата на инфраструктурата и отбраната — всичко това засилва натиска върху фискалните разходи. Макар растежът да надвишава средния за ЕС, той все още не е достатъчен, за да осигури достатъчно висококачествени работни места и фискални приходи.
Краткият отговор на въпроса как да се постигне по-добро развитие, въпреки всички предизвикателства, е ясен: чрез отговорни политики, насочени към охлаждане на икономиката, защита на икономическата и финансовата стабилност, както и повишаване на производителността, конкурентоспособността и растежа на частния сектор.
Позволете ми да обобщя приоритетите на вътрешната политика на България в настоящия момент, като ги сведа до три основни задачи:
Задача номер едно: циклично затягане на фискалната политика. Фискалната дисциплина служи добре на България през последните десетилетия, но днес приоритетите са три: умерено повишаване на заплатите в публичния сектор с цел охлаждане на вътрешното търсене; увеличаване на пенсионните вноски за ограничаване на дефицита в пенсионната система; и разширяване на висококачествените публични инвестиции, за да може потенциалното предлагане да навакса търсенето.
Задача номер две: наблюдение на рисковете за финансовата стабилност. Напрегнатите оценки на недвижимите имоти изискват особено внимание и могат да наложат допълнително затягане на макропруденциалната политика, с цел ограничаване на кредитния растеж и предотвратяване на прегряване на икономиката. През 2024 г. Българската народна банка въведе уместни мерки, насочени към кредитополучателите. Сега тя трябва да бъде готова да ги затегне допълнително.
Задача номер три: ускоряване на структурните и управленските реформи. Това е от решаващо значение за повишаване на производителността и трайно нарастване на реалните доходи. Сред приоритетите трябва да бъдат мобилизирането на неизползвания трудов потенциал и привличането на чуждестранни таланти като отговор на застаряването на населението и емиграцията. Инвестициите следва да се насочат към образование и изкуствен интелект, а реформите — към изграждане на институции, прозрачност и добро управление, включително в държавните предприятия.
Реформите никога не са лесни, но напредъкът е жизненоважен. При наличие на широко обществено участие, откровена и убедителна комуникация, както и решителни мерки в подкрепа на изоставащите, напредъкът е напълно постижим. Фискалните и структурните реформи могат да работят в синхрон, създавайки благоприятен кръговрат от ускорен растеж и по-ефективно разходване на публичните средства.
С прилагането на добри политики, приемането на еврото може да засили както икономическата динамика, така и устойчивостта на страната, включително благодарение на новите предпазни механизми – отчитани от рейтинговите агенции. Присъединяването към евросистемата означава, че българските банки ще могат да получават ликвидна подкрепа от Европейската централна банка чрез основните операции по рефинансиране, а при крайна необходимост – и чрез механизма за спешна ликвидна помощ. Освен това, приемането на еврото дава възможност на България да се присъедини към Европейския механизъм за стабилност – най-голямата регионална финансова спогодба в света. Страната трябва да направи това без отлагане.
Привилегиите вървят ръка за ръка с отговорностите – затова бих искала да завърша, като спомена някои от ангажиментите на България към Европа.
На първо място, България има дълг да се справи решително със собствените си слабости, особено в областта на управлението. От своя страна, Европа носи отговорността да настоява за реален напредък.
Второто задължение на България е да насърчава активно по-дълбоката икономическа и финансова интеграция в Европа – и то с удвоена решителност, предвид настоящия период на дълбока глобална несигурност. Светът преминава през значими трансформации, движени от промени в геополитиката, международната търговия, демографските процеси и технологичния напредък.
Не е достатъчно Европейският съюз да бъде зона на богатство, образование и талант, която се примирява с реален растеж на БВП от едва малко над 1% годишно, докато твърде много от най-добрите идеи и значителна част от спестяванията си се насочват към чужди пазари – за да се облагодетелстват други от техните ползи.
Много се говори за това какво може и трябва да направи Европа, за да възвърне своята динамика и да повиши конкурентоспособността си. Изречени са хиляди думи, написани са десетки доклади. Да, има напредък. Но той е твърде бавен.
Никъде това не личи по-ясно, отколкото в идеята за европейския банков съюз — област, която има пряко значение както за частното трансгранично споделяне на риска, така и за механизма на предаване на паричната политика. Виждаме държави, които са подчинили банковите си системи на висококачествения надзор на Единния надзорен механизъм, но не получават в замяна очакваните трансгранични банкови привилегии. Виждаме приемащи страни, които все още не се доверяват на по-големите юрисдикции. И виждаме държави, които остават твърдо привързани към слепи за външния свят структури в банковия сектор.
Всичко това трябва да се промени. По-новите държави-членки на ЕС, като България, чиито банкови системи са по-слабо развити, трябва да се позиционират в четвърта категория: като двигатели на промяната, които активно настояват за създаването на единен европейски съюз за спестявания и инвестиции.
Ето и моето послание към България: използвайте гласа си в ЕС, а сега и в еврозоната. Ако искате по-ефективно банково и финансово посредничество и по-добри възможности за стартиращи предприятия, иновации и растеж — моля, настоявайте за доизграждане на единния пазар на ЕС и единната европейска финансова система.
В този дух, посланието ми към моята любима България – в навечерието на историческото ѝ присъединяване към еврозоната – е просто и го отправям както към българския народ, така и към Европа: извлечете най-доброто от това членство. Бъдете сила за положителна промяна!
Благодаря ви от сърце!