Кристалина Георгиева: Присъединяване на България към еврозоната

Господин министър-председател Желязков, министър Петкова, г-н Радев, скъпи гости: добро утро. В полза на нашите международни гости ще говоря на английски език.

Г-н министър-председател Желязков, г-жо министър Петкова, г-н управител Радев, скъпи гости: добро утро. В духа на българското гостоприемство и от уважение към международните ни гости, ще говоря на английски.

Скъпа Кристин, скъпи Паскал, скъпи Валдис, за мен е удоволствие да се присъединя към вас в София по този щастлив повод, в навечерието на присъединяването на България към еврозоната. За мен, като ръководител на МВФ – институцията, която изигра решаваща роля в създаването на валутния борд на България в края на 90-те години – и като българка, този трудно постигнат успех е повод за гордост и радост.

На 1 януари 2026 г. управителят Радев, който вече участва в заседанията на ЕЦБ по паричната политика, ще получи право на глас в Управителния съвет на ЕЦБ, не само по въпроси на паричната политика, но и по въпроси от областта на банковия надзор, финансовата стабилност, платежните системи и емитирането на евро, включително на дигитално евро.

И въпреки че ЕЦБ взема решения с консенсус и много рядко чрез присъствено гласуване, придобиването на право на глас е стъпка с огромна важност: България вече има пълни правомощия да участва във вземането на решения, които засягат еврозоната, а поради ролята на еврото като глобална валута, и функционирането на международната парична система.

Така че, когато на 1 януари си пожелаем „Честита Нова година“, това наистина ще бъде щастлив момент за паричната политика на България. От болезнените спомени за хиперинфлацията до дисциплината на валутните бордове и привързването на лева – първо към немската марка, а след това към еврото – от прехвърлянето на суверенитета върху националната паричната политика на Централната банка на Федерална република Германия, а по-късно и на ЕЦБ, България ще продължи да пази ценовата си стабилност, но вече с място на масата за вземане на решения.

Присъединяването към еврозоната ще остане в историята като събитие с огромна значимост за България – редом с присъединяването ѝ в Европейския съюз през 2007 година.

Какво можем да очакваме и какво още трябва да се направи?

За да разберем по-добре какво ни очаква през следващите месеци, нека разгледаме опита на последната страна, приела еврото, Хърватия, която направи тази крачка през 2023 г.

Рейтинговите агенции повишиха суверенния рейтинг на Хърватия с няколко степени, опирайки се на намаляването на валутния риск и на новопридобития достъп на страната до европейски финансови механизми за подкрепа.

Разходите по държавните заеми на Хърватия намаляха, като бързо се доближиха до средните за еврозоната. Това от своя страна доведе до понижаване на разходите по заемите за частния сектор в страната — развитие, което стимулира кредитополучателите, но същевременно поражда нови рискове за финансовата стабилност.

Туризмът в Хърватия, който вече процъфтяваше, получи допълнителен тласък, тъй като посетителите можеха да се възползват от удобството да не обменят пари в непозната национална валута.

В Хърватия действително беше отчетен известен инфлационен ефект от „закръгляване“ на цените при преизчислението им в евро, който беше еднократен и в рамките на около 0,2–0,4 процентни пункта, без да се отчитат предварителните увеличения на цените, деноминирани в куни. Това повишение беше по-малко, отколкото мнозина се опасяваха, и съответства на опита на други държави при присъединяването им към еврозоната, макар че Хърватия бе първата държава, която въведе еврото в период на висока инфлация.

България е готова за еврото – още повече, като се има предвид дългогодишният й опит с валутния борд. Двойното обозначаване на цените вече е въведено в подготовка за 1 януари, наблюдението върху цените е в ход, а национална информационна кампания за прехода от лев към евро подпомага гражданите и бизнеса да се подготвят за всички аспекти на преминаването към еврото. Не е изненадващо, че има известна носталгия по националната валута – и дори известна политизация около нея.

Нека го кажем направо: България спечели от европейската интеграция и ще спечели допълнително от присъединяването към еврозоната. Планът за възстановяване и устойчивост, актуализиран съвместно с Европейската комисия, вече дава резултати. Виждаме осезаем напредък в реформите и инвестициите. Икономическият импулс е силен. Безработицата е на исторически минимум. Реалните доходи растат.

От ключово значение е, че фискалната дисциплина е запазила публичния дълг на България сред най-ниските в Европейския съюз — едва 24% от БВП през миналата година, което е малко в сравнение със средната стойност за ЕС от 65%. Благодарение на тази дисциплина страната разполага със значителен фискален резерв, който може да бъде използван за антициклична политика при бъдещи икономически сътресения.

Бих казала, че с толкова солиден фундамент — и при условие че политиката остане благоразумна — България има всички основания да очаква редица от положителните ефекти, които Хърватия вече усети с приемането на еврото. Сред тях е и засиленият интерес от чуждестранни туристи, готови да отворят портфейлите си по красивите ѝ плажове и из цялата страна.

Но вместо да се впуснем във вихъра на улично празненство, нека поговорим за това какво още трябва да се направи:

Първо, наш дълг у дома е да признаем, че добрата парична политика е необходима предпоставка, но далеч не единственото условие за сближаване на доходите с тези в ЕС.

Второ, имаме дълг към Европа, който произтича от това, че България вече има по-силен глас като пълноправен член на европейското семейство на нациите.

Нека първо видим какво се случва у дома.

Фактите са факти: въпреки че животът в България след присъединяването на страната към ЕС се е подобрил, страната не е сред най-успешните в Голямата европейска машина за конвергенция.

Когато България започна преговорите за членство в ЕС през 2000 г., нейният БВП на глава от населението, измерен по паритет на покупателната способност, беше по-малко от една трета от средния за Съюза. До 2024 г. този показател се е повишил до около две трети от средния за ЕС. Това е безспорно значим напредък, който донесе реална промяна за хората.

Но той не беше — и все още не е — достатъчен. От Чешката република до балтийските държави и Румъния, други страни се справиха значително по-добре.

Затова нека подчертаем: макар приемането на еврото да е важна стъпка, само по себе си то не гарантира по-висок жизнен стандарт. Предизвикателството остава на дневен ред. Сега задачата — и това трябва да бъде източник на ентусиазъм за всички българи — е да се възприеме еврото, да се съчетае с разумни политики и да се катапултира процесът на икономическа конвергенция на следващо ниво. Като минимум, нека България се стреми към устойчиво по-високи темпове на растеж, така че в рамките на следващото десетилетие доходът на глава от населението да достигне средното ниво за Европейския съюз.

Разбира се, следващият въпрос е как да постигнем това.

Както и другите страни, България е изправена пред краткосрочни предизвикателства: ръстът на заплатите изпреварва ръста на производителността, което намалява рентабилността и конкурентоспособността и води до краткосрочно повишаване на инфлацията; бум в кредитирането, включително за ипотеки, при бързо покачване на цените на жилищата; и други показатели за икономика, която в момента работи на пълни обороти.

И дори в по-голяма степен от други страни, България е изправена пред сериозни средносрочни и дългосрочни предизвикателства: застаряващо население, изтичане на човешки капитал, както и значителни нужди в сферата на инфраструктурата и отбраната — всичко това засилва натиска върху фискалните разходи. Макар растежът да надвишава средния за ЕС, той все още не е достатъчен, за да осигури достатъчно висококачествени работни места и фискални приходи.

Краткият отговор на въпроса как да се постигне по-добро развитие, въпреки всички предизвикателства, е ясен: чрез отговорни политики, насочени към охлаждане на икономиката, защита на икономическата и финансовата стабилност, както и повишаване на производителността, конкурентоспособността и растежа на частния сектор.

Позволете ми да обобщя приоритетите на вътрешната политика на България в настоящия момент, като ги сведа до три основни задачи:

Задача номер едно: циклично затягане на фискалната политика. Фискалната дисциплина служи добре на България през последните десетилетия, но днес приоритетите са три: умерено повишаване на заплатите в публичния сектор с цел охлаждане на вътрешното търсене; увеличаване на пенсионните вноски за ограничаване на дефицита в пенсионната система; и разширяване на висококачествените публични инвестиции, за да може потенциалното предлагане да навакса търсенето.

Задача номер две: наблюдение на рисковете за финансовата стабилност. Напрегнатите оценки на недвижимите имоти изискват особено внимание и могат да наложат допълнително затягане на макропруденциалната политика, с цел ограничаване на кредитния растеж и предотвратяване на прегряване на икономиката. През 2024 г. Българската народна банка въведе уместни мерки, насочени към кредитополучателите. Сега тя трябва да бъде готова да ги затегне допълнително.

Задача номер три: ускоряване на структурните и управленските реформи. Това е от решаващо значение за повишаване на производителността и трайно нарастване на реалните доходи. Сред приоритетите трябва да бъдат мобилизирането на неизползвания трудов потенциал и привличането на чуждестранни таланти като отговор на застаряването на населението и емиграцията. Инвестициите следва да се насочат към образование и изкуствен интелект, а реформите — към изграждане на институции, прозрачност и добро управление, включително в държавните предприятия.

Реформите никога не са лесни, но напредъкът е жизненоважен. При наличие на широко обществено участие, откровена и убедителна комуникация, както и решителни мерки в подкрепа на изоставащите, напредъкът е напълно постижим. Фискалните и структурните реформи могат да работят в синхрон, създавайки благоприятен кръговрат от ускорен растеж и по-ефективно разходване на публичните средства.

С прилагането на добри политики, приемането на еврото може да засили както икономическата динамика, така и устойчивостта на страната, включително благодарение на новите предпазни механизми – отчитани от рейтинговите агенции. Присъединяването към евросистемата означава, че българските банки ще могат да получават ликвидна подкрепа от Европейската централна банка чрез основните операции по рефинансиране, а при крайна необходимост – и чрез механизма за спешна ликвидна помощ. Освен това, приемането на еврото дава възможност на България да се присъедини към Европейския механизъм за стабилност – най-голямата регионална финансова спогодба в света. Страната трябва да направи това без отлагане.

Привилегиите вървят ръка за ръка с отговорностите – затова бих искала да завърша, като спомена някои от ангажиментите на България към Европа.

На първо място, България има дълг да се справи решително със собствените си слабости, особено в областта на управлението. От своя страна, Европа носи отговорността да настоява за реален напредък.

Второто задължение на България е да насърчава активно по-дълбоката икономическа и финансова интеграция в Европа – и то с удвоена решителност, предвид настоящия период на дълбока глобална несигурност. Светът преминава през значими трансформации, движени от промени в геополитиката, международната търговия, демографските процеси и технологичния напредък.

Не е достатъчно Европейският съюз да бъде зона на богатство, образование и талант, която се примирява с реален растеж на БВП от едва малко над 1% годишно, докато твърде много от най-добрите идеи и значителна част от спестяванията си се насочват към чужди пазари – за да се облагодетелстват други от техните ползи.

Много се говори за това какво може и трябва да направи Европа, за да възвърне своята динамика и да повиши конкурентоспособността си. Изречени са хиляди думи, написани са десетки доклади. Да, има напредък. Но той е твърде бавен.

Никъде това не личи по-ясно, отколкото в идеята за европейския банков съюз — област, която има пряко значение както за частното трансгранично споделяне на риска, така и за механизма на предаване на паричната политика. Виждаме държави, които са подчинили банковите си системи на висококачествения надзор на Единния надзорен механизъм, но не получават в замяна очакваните трансгранични банкови привилегии. Виждаме приемащи страни, които все още не се доверяват на по-големите юрисдикции. И виждаме държави, които остават твърдо привързани към слепи за външния свят структури в банковия сектор.

Всичко това трябва да се промени. По-новите държави-членки на ЕС, като България, чиито банкови системи са по-слабо развити, трябва да се позиционират в четвърта категория: като двигатели на промяната, които активно настояват за създаването на единен европейски съюз за спестявания и инвестиции.

Ето и моето послание към България: използвайте гласа си в ЕС, а сега и в еврозоната. Ако искате по-ефективно банково и финансово посредничество и по-добри възможности за стартиращи предприятия, иновации и растеж — моля, настоявайте за доизграждане на единния пазар на ЕС и единната европейска финансова система.

В този дух, посланието ми към моята любима България – в навечерието на историческото ѝ присъединяване към еврозоната – е просто и го отправям както към българския народ, така и към Европа: извлечете най-доброто от това членство. Бъдете сила за положителна промяна!

Благодаря ви от сърце!

Facebook

Twitter



Shares