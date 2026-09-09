Красимира Йовкова ще участва в среща на млади европейски политици в Атина

В рамките на Progressives Speak Up School ще бъдат обсъждани политически кампании, комуникация, противодействие на дезинформацията и бъдещето на демокрацията в Европа

Красимира Йовкова ще участва в Progressives Speak Up School в Атина, което ще се проведе от 9 до 11 септември. Това съобщи самата тя в публикация в социалните мрежи.

Събитието е организирано от Партията на европейските социалисти (Party of European Socialists) и събира млади прогресивни политици от различни европейски държави.

Политически кампании и борба с дезинформацията

Програмата предвижда дискусии и обучения, посветени на няколко актуални теми в политическия и обществения живот.

Сред тях са провеждането на политически кампании, ефективната комуникация, противодействието на дезинформацията и изграждането на разпознаваема политическа идентичност.

„Всичко това означава идеи, знания и разговори, които да превръщаме в действия и тук, у дома“, посочва Красимира Йовкова.

Конференция „Корените на демокрацията“

Програмата ще завърши с конференция под надслов „Корените на демокрацията“.

Предвидено е и подписването на Декларацията от Атина, която според публикуваната информация ще бъде посветена на развитието на по-демократична Европа и засилването на ролята на градовете и регионите.

Форумът в гръцката столица ще предостави възможност на младите участници да обменят идеи и опит и да обсъдят предизвикателствата пред политическата комуникация и демократичните процеси в Европа.