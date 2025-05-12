Красимира Йовкова посети изложбата „Ръкоделието – изящество и магия”

💁‍♀️ Днес посетихме #изложбата „Ръкоделието – изящество и магия” в Етнографската къща в #Асеновград. Бяха представени избрани образци на приложното #изкуство с висока историческа и културна стойност. ⚱️🪮

⚜️ Успяхме да разгледаме многобройни #творения, изработени ръчно от игли, конци, куки, прежда и текстил. Бяха изложени още и старинни предмети от XIX век, някои от които с гордост мога да заявя, че са били #ценни вещи за времето си в моето семейство, които с радост споделихме с #обществото.

🔴 На мероприятието присъстваше и директорът на Исторически музей Асеновград и моят първи учител по история – г-н Иван Дуков. Винаги е огромно удоволствие да се срещам и да разговярвам с него, тъй като той със сигурност е човек, от когото има много какво да се научи.

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