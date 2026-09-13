Красимира Йовкова от Атина: „Жените принадлежат там, където се вземат решения“

Младият общински съветник постави акцент върху равенството, участието на жените в политиката и увереността на новото поколение

„Жените принадлежат в политиката. Жените принадлежат на масата, на която се вземат решения.“ С това послание общинският съветник Красимира Йовкова се обърна към участниците в Progressives Speak Up School 2026 в Атина.

В присъствието на кмета на Атина Харис Дукас Йовкова говори за феминизма, равенството и ролята на жените в обществения и политическия живот. В центъра на изказването ѝ беше и неписаното очакване към жените да бъдат „силни, но не прекалено шумни“.

Според Йовкова реалното равенство не означава жените да се променят, за да бъдат приети в политиката. То означава да имат същата свобода като мъжете – да избират, да ръководят, да грешат и да успяват.

Особено внимание тя отдели на младите жени, които тепърва търсят своето място в обществения живот. Йовкова ги призова да не позволяват на съмнението да определя границите на техните възможности и да използват гласа си уверено.

По думите ѝ присъствието на повече жени в политиката не е само въпрос на лична реализация. То допринася за включването на повече гледни точки и житейски опит при вземането на решения.

„Истинската промяна не започва с една силна жена, която знае, че може. Тя започва с хиляди силни жени, които знаят, че могат и не се съмняват в това“, заяви Красимира Йовкова.

Участието ѝ в Progressives Speak Up School 2026 е част от международния обмен на идеи между млади прогресивни политици и активисти. В Атина Йовкова постави от българска гледна точка въпроса за постигането на реално, а не само формално равенство между жените и мъжете.

В края на речта си тя отправи кратко послание към младите жени, които се съмняват в собствените си възможности: „Keep going. Because you can.“