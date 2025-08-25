Красимира Йовкова е лектор на международната конференция „Жени и климатични изменения“

Удоволствие е да споделя, че на 29 август в град Равда ще взема участие като лектор на международната #конференция „Жени и климатични изменения“, организирана от Българската #платформа на Европейското женско лоби.

Редом до д-р Зорница Спасова (Министерство на #здравеопазването) и Асен Ненов (Институт по #кръгова#икономика) – светила в тази област – ще говоря на тема „Глобалните климатични изменения и ролята на #местните#власти“.

Вярвам, че именно на местно ниво започват най-важните стъпки – с #политики, устойчиви #решения и, най-важното, активното участие на #гражданите.

Като най-младият общински съветник в Община #Асеновград и #инициатор на редица еко-инициативи ще споделя опит и идеи за това как общините могат да бъдат #двигател за по-зелено и справедливо #бъдеще.

Сърдечно благодаря на организаторите за поканата и #доверието да бъда част от това мероприятие.

За мен е #чест!

https://womenlobbybulgaria.org/women-climate-change…

