Красимира Йовкова: Борбата с климатичните промени започва от най-малките административни единици – населените места

Това представих и подкрепих с #доказателства по време на #лекцията си на международната конференция „Жени и климатични изменения“ в град Равда, организирана от Българската платформа на Европейското #женско лоби.

Като #общински#съветник в Община #Асеновград говорих за ролята на местната власт в борбата с промените в #климата – защото общините не бива да са просто институции – те трябва да са двигатели на промяната.

Споделих полезни практики относно #адаптацията и #смекчаването във връзка с климатичните изменения, както и законодателните рамки от #България и #света.

#Устойчиво градско планиране, #зелени пространства, енергийна ефективност, ефективно управление на #отпадъците и #водните#ресурси са само част от темите, които засегнах.

Когато #жените имаме силен глас в този процес, ние променяме #бъдещето – правим го по-справедливо и по-смислено.

Специални поздравления за другите лектори – страхотните д-р Зорница Спасова и Асен Ненов, както и за всички #вдъхновяващи жени от #България и #чужбина, които участваха. Ползотворните разговори и дискусии ме убеждават, че заедно можем да превърнем #надеждата в #действие!

