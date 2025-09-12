Красимир Йорданов, БСП-ОЛ: Да премахнем данъка върху субсидията на земеделските производители

Никое стопанство, което е на ръба на оцеляването, не трябва да бъде лишавано от нито един лев от полагащата му се субсидия, каза народният представител в земеделска комисия

„Време е да отворим дебата за премахване на данъка върху субсидията на земеделските производители. Сега е моментът, преди бюджетната процедура за 2026 г., да инициираме обсъждане на темата с браншовите организации.“ Това заяви народният представител от „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Красимир Йорданов на заседание на Комисията по земеделието, храните и горите в Народното събрание по повод изслушване на земеделския министър за отменените модулирани ставки за схемата за обвързана подкрепа за млечните крави под селекционен контрол.

Според него ситуацията в сектора е критична – за година произведената продукция на краве мляко в България е спаднала с над 240 хил. тона, по данни на земеделското министерство.

„Нашата позиция е, че никое стопанство, което е на ръба на оцеляването, не трябва да бъде лишавано от нито един лев от полагащата му се субсидия, но от друга страна, никой не трябва да бъдеш санкциониран затова, че работи и е устойчив“, посочи Йорданов.

Социалистът изрази подкрепа за връщане на стария начин за доказване на производството на земеделска продукция със счетоводни документи и количества реализирано мляко на българския пазар, каквото намерение сподели земеделският министър Георги Тахов.

„Разделението в сектора между малки и големи стопанства не допринася за неговото развитие. За мен е важен и резултатът от дейността на стопанствата – създадените работни места в сектора, финансовите им резултати, инвестициите в биосигурност“, каза още народният представител по време на обсъждането в земеделска комисия. Той поиска и анализ от страна на министерството в тази посока.

В рамките на изслушването на земеделския министър по актуални въпроси Красимир Йорданов попита по какъв начин Министерството на земеделието и храните контролира спазването на издадените заповеди за пожарна безопасност от земеделските производители и има ли санкционирани нарушители. Той отправи и питане дали са включени интервенции в сектора на пчеларството в четвъртото изменение на Стратегическия план на Република България за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г.

Facebook

Twitter



Shares