Кой къде гласува от ВМРО на 11 юли
В утрешния изборен ден – 11 юли 2021 г., представителите на ВМРО ще гласуват:
Ангел Джамбазки – София, 7.00 ч., 66 СУ „Филип Станиславов“, ул. „Букет“ 29,
Искрен Веселинов – Русе, 11ч., ОУ „Иван Вазов“
Милен Михов – Велико Търново, 10.00 ч., училище „П. Славейков“
Александър Сиди – Пловдив, 16.00 ч., секция 40, Район „Тракия“, СУ „Софроний Врачански“ – 60-класното училище
Юлиан Ангелов – с. Драговищица, общ. „Костинброд“, 11.00 ч. в читалището
Кузман Илиев – София, 10.00 ч., 7 СУ „Св. Седмочисленици“, ул. „Цар Иван Шишман“ 28
Красимир Богданов – Враца, 10.00 ч., 50 СИК, училище ПГТР
Султанка Петрова – София, 7.30-8.00 ч., 51 ОУ „Елисавета Багряна“, ул. „Софийски герой“ 28, ж.к. „Лагера“
Стефан Балабанов – Пещера, 9.00 ч., СИК 20 СУ „П. Славейков“
Димитър Чукарски – Видин, 13.00 ч., СИК 12, ОУ „Св. Климент Охридски“
Боян Чуков – София, 9.00 ч., р-н „Изгрев“, СПГЕ „Джон Атанасов“- ул. „Райко Алексиев“ N 48, СИК 40.